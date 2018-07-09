Дом-перевертыш в Беларуси

Минск, 8 июля / Синьхуа / — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)