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Дом-перевертыш в Беларуси
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Дом-перевертыш в Беларуси 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 8 июля /Синьхуа/ — В Беларуси есть уникальный перевернутый дом, где мебель и все предметы нависают над головой, а люди ходят по комнатам походкой пьяного человека. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Дом-перевертыш стал частью нового туристического комплекса «Дукорский маентак», который находится в Пуховичском районе в 30 км от Минска. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
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