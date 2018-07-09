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Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 ярких примеров
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Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 ярких примеров 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В нашей подборке — цветные кухни, которые дизайнеры обустроили для себя. А это значит, что в них использованы приемы, которые профи считают самыми удачными. Посмотрите, как сделать так, чтобы яркий цвет смотрелся уместно и стильно.
Квартира: двушка, 45 кв. м Дом: кирпичный
На кухне Нади Зотовой классические элементы — белая плитка «кабанчик» и светлая мраморная столешница — сочетаются с глубоким ярко-синим цветом гарнитура. Собрать картинку воедино помогает декор — цветной и очень самобытный.
Квартира: двушка, 52 кв. м Дом: монолитный
В квартире Анны Муравиной цветное все — и кухня не исключение. Стены выкрашены в бирюзовый, а гарнитур изготовили в компании Mrs Ruby, используя шпон нескольких ценных пород дерева в сочетании с эмалью. Кстати, здесь есть еще одно интересное решение — зеркальный кухонный фартук, который нестандартно смотрится и визуально расширяет пространство.
Квартира: 4 комнаты, 137 кв. м Дом: монолитно-кирпичный
А кухня Марины Жуковой была бы полностью монохромной — если бы не столешницы и фартук в оттенке голубого. Выглядит такое решение очень изящно, а глянцевые поверхности делают интерьер еще более воздушным.
Квартира: двушка, 61 кв. м Дом: «сталинка»
Интерьер квартиры Анастасии Каменских построен на контрасте белого и черного — и кухня тоже. Но акцентным является синий цвет, им выкрашена нижняя часть кухни, которую визуально поддерживает римская штора с синим узором «икат». А за счет деревянной столешницы, деревянных стульев и медных аксессуаров помещение не выглядит холодным.
Квартира: однушка, 28,8 кв.м Дом: кирпичный, 1957 года
У Натальи Анахиной кухонного гарнитура фактически нет: вместо него — открытые полки и 200-литровые бочки в качестве плиты и мойки. При этом кухня все равно кажется цветной и нескучной. Секрет — в цвете стен (они выкрашены краской Little Greene оттенка China Bone) и ярких аксессуарах.
Квартира: двушка, 50 кв. м Дом: панельный
Катя Чистова тоже остановилась на оттенках голубого для кухонных фасадов. Его дополняет насыщенно-желтый цвет стен и плитка на фартуке, узор которой напомнил хозяевам майолику острова Капри — получился по-летнему свежий интерьер.
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