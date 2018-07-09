Маленький лофт в Швеции с небанальным декором

Работая над переделкой старого завода, цеха или склада в жилой дом, одни архитекторы «вычищают» промышленные признаки здания под ноль, а другие — наоборот, стараются подчеркнуть лофтовые истоки дома.

Второй вариант — как раз случай этого интерьера. Сто лет назад здание, в котором находится эта квартира, строилось под производственные помещения картонной фабрики.

Сегодня это жилой дом с фактурными фасадами, массивными входными дверями и люстрой в холле. Но главное здесь — конечно, квартиры, где трехметровые балочные потолки и окна в пол бережно сохранили, как настоящие сокровища.

И это не только дань промышленному прошлому. Огромные окна и потолки маскируют небольшую площадь квартиры — разве скажешь, что здесь всего 58 квадратов?

Из квартиры с такими удачными характеристиками можно «вылепить» все что угодно, но команда шведских декораторов Sundling Kickén, работавшая над ее оформлением, логично развила индустриальную тематику.

В планах декораторов было воссоздать дух колоритных нью-йоркских лофтов. Однако шведская сдержанность взяла верх — черно-белая палитра и скандинавская мебель с головой выдают нордический характер обстановки.

В остальном — все признаки подлинного лофта налицо. Так, на кухне и в спальне появилась оригинальная кирпичная кладка, а в гостиной и коридоре — грубо оштукатуренные стены. Трубы под потолком — еще одна органичная идея для лофта. Плюс это практично: можно подвесить на трубы картины, как это делают в художественных галереях.

Вопрос освещения решили при помощи «голых» лампочек на потолке и лаконичных торшеров на полу. Бояться светильников в лофтовой стилистике не стоит — это не то же самое, что технический свет, у которого мало общего с уютом и комфортом. У осветительных приборов в этом проекте, к примеру, мягкое диммируемое свечение.

Особую роль в оформлении этого лофта сыграли аутентичные вазы и горшки ремесленницы Бригитты Янсон. Такой северный, очень шведский декор прекрасно ладит с брутальными обстановками. И, возможно, нью-йоркским декораторам, работающим с лофтами, стоит взять этот прием на заметку.