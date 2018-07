Проект трешки для многодетной семьи в «сталинке» 

За основу светлого интерьера с добавлением контрастных оттенков дизайнеры CO:interior взяли скандинавский стиль. Его дополнили предметами мебели, характерными для стиля mid-century modern, и тем, что перевезли из старой квартиры. В итоге получилась гармоничная квартира для молодой семьи с тремя маленькими детьми.

Заказчики — молодая семья с тремя детьми-погодками. Ребята работают дома над собственным интернет-магазином детской одежды. Им хотелось выделить рабочую зону и сохранить изолированную кухню, но главное — создать на 80 квадратах ощущение простора.

«Перепланировка довольно предсказуемая для этого типа квартир, — рассказывают авторы проекта. — Необходимо было создать большую, наполненную воздухом гостиную и избавиться от длинного коридора. Поэтому стену между коридором и жилым помещением убрали, объединив пространство».

Заказчики изначально хотели экологичный скандинавский интерьер с паркетом на полу и краской на стенах. Для мокрых зон и балкона выбрали плитку с орнаментом. «Фигурная плитка на стенах санузлов выложена частично — ломаная линия краев белой плитки граничит с окрашенными стенами», — делятся дизайнеры.

Даже цвета подобраны природные: белый, коричневый, бежевый темный и светлый серый сочетаются с натуральными оттенками дерева.

Авторы проекта отмечают: «Однообразие отделки стен разбавили акцентными цветами в плоскости одной стены и окрашиванием по трафарету, с помощью которого создали лаконичный рисунок в детской. Для акцентов использовали теплые оттенки — венецианский красный, горчичный, салатовый. Причем красный и зеленый подобраны в таких интонациях, что совсем не спорят друг с другом».

Проблему размещения систем хранения решили при помощи незначительной перепланировки. Теперь попасть в спальню можно из гостиной, а на месте существовавшего ранее дверного проема организовали фигурную нишу. В нее встроили сразу два шкафа — в спальне и прихожей.

Встроенный шкаф, комод и стеллаж для игрушек и книг установили в детской. Это позволило разгрузить гостиную и ограничиться лишь парой витрин. Это было особенно важно, поскольку здесь организовали мини-кабинет с двумя рабочими столами. А хранить вещи редкого использования планируется на антресоли, которую возвели над коридором. Использовать ее можно со стороны кухни или ванной.

Декора в интерьере минимум — отделка сама по себе достаточно выразительна и декоративна. А вот к подбору мебели подошли особо тщательно. Корпусную сделали на заказ, да и часть дизайнерской нашли у российских брендов. Например, диван в гостиной — фабрики «8 марта», а высокие витрины — The Idea.

Скандинавский интерьер разбавили нотками стилистики mid-century modern. «Мебель, присущая этому стилю, узнается сразу — это использование дерева и тонкие широко расставленные ножки», — добавляют дизайнеры CO:interior.

Холл Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: плитка, Chic Cardiff White, Dual Gres; Finex Мебель: шкаф и комод — на заказ Освещение: подвесы, OMG2, Lampatron

Гостиная Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: Finex Мебель: высокая витрина Case, The Idea; тумба под ТВ и пластинки, полки над диваном — на заказ; письменный стол Orient, Cosmo ; кресло рабочее Tribute TC, Karpenter; полки над рабочими столами Shelving wallshelf black, De Eekhoorn; кресло Alex, Loft Art; диван «Голливуд», фабрика «8 Марта»; набор столов Cappuccino, Bloomingville Ковер: GAN lima Blue Декор: постеры, подушки — Julia Grup Alis и Bloomingville Cactus Техника: проигрыватель для пластинок, Acai bt100 Освещение: люстра, Bullet; бра Axis и подвесы ECO, Lampatron; настольные лампы «Акцент», MW-Light

Кухня Отделка: фартук, Monopole Ceramica Breakfast Blanco Brillo Bisel; краска, Caparol Напольное покрытие: плитка, Boulevar Beige, Geotiles Мебель: стол обеденный, Bragindesign John 2; стулья, Julia Grup Lars; стулья Habitus Смесители: Grohe Освещение: подвесные светильники, Bicones и Pyramida, Maytoni

Спальня Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: Finex Мебель: шкаф, на заказ; кровать, Fly Soft, Bragindesign; прикроватные столики «Капля», Woodi; комод Thimon, The Idea; стол письменный Twist 90, стул Twist — Karpenter; зеркало Eertrin, Julia Grup Освещение: подвесной светильник с сетчатым абажуром IN, Lampatron; бра с плафоном из стекла, Favourite

Детская Отделка: краска и аппликация — Caparol Напольное покрытие: Finex Мебель: шкаф, на заказ; комод Scandinavia, LULU Store; стеллаж Little House, корзины для игрушек — Bloomingville; большой письменный стол Newton, LOFT; стул Wide, Cosmo; детские стол и стулья из серии «Мамут», кровати «Миннен» и «Гулливер» — ИКЕА ; кроватка, Micuna Harmony Single Ковер: Mosaiek, Gan Текстиль: ткань для штор, Scion Декор: постер Old Batman by Lora Zombie; фотопанно, Clothesline, Umbra Освещение: подвесная люстра, Looker, Mantra; настольная лампа, Globo Famous; бра у кроватей, Nube, St Luce