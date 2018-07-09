Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей

Планируя дизайн маленькой ванной, важно учесть каждую мелочь, чтобы лишние детали не «съедали» место. Оставьте здесь только то, что вам действительно необходимо, и выбирайте компактную мебель. Что еще можно сделать для оптимизации пространства? Делимся советами.

Обратите внимание на модели с простыми формами и минимальным количеством фурнитуры и аксессуаров. Попробуйте обойтись без экрана для ванны — фигурные ножки в винтажном стиле придадут легкости и не будут загромождать пространство.

С помощью правильно подобранной отделки можно визуально увеличить помещение. Например, оформите стены с помощью однотонного светлого или нейтрального оттенка или подберите крупноформатную плитку.

Яркие акценты можно сделать на мебели, текстиле или одной из стен: окрасив самую дальнюю из них в темный цвет, вы получите эффект глубины. Чтобы потолки в ванной казались выше, а помещение — просторнее, используйте плитку по всей поверхности стены до потолка.

Мебель или сантехника, расположенные в углу, занимают меньше места, чем предметы, стоящие вдоль стены. Увеличьте центральную площадь ванной комнаты за счет удобных угловых раковин, душевых, джакузи, стеллажей или тумбочек.

Выбирайте те, которые обладают эффектом открытого пространства: морской берег, окно на улицу, дорога, ведущая вдаль. Очень эффектно смотрятся масштабные фотопанно из плитки на всю стену.

Сантехника и мебель без ножек делают комнату более просторной. Откажитесь от многочисленных закрытых шкафчиков под раковиной и перейдите на легкие подвесные полки вдоль стен.

Для экономии места стеклянную или пластиковую перегородку душевой лучше заменить на занавеску — прозрачную или светлых оттенков. Помимо основной функции, она может выполнять роль подвесных кармашков для хранения мелочей.

Это могут быть перегородки для душа, зеркальные дверцы шкафчиков, стеклянная столешница или раковина. А лучше повесить большое зеркало на одну из стен. Хорошо, если в нем будет отражаться дневной свет от окна напротив. При отсутствии окна зеркало можно подчеркнуть, окружив его ярким освещением.

Лучший вариант для маленьких ванн — встроенные лампочки или скрытая подсветка предметов мебели и сантехники — она придаст им эффект невесомости.

Используйте стеллаж до потолка, чтобы разместить в маленькой ванной все необходимое. Оформите его в одной из ниш стены и оставьте полки открытыми, либо занавесьте их шторами.

Легкая и практичная конструкция для небольшой ванной — стеллаж-лестница: он не занимает много места, мобилен и вместителен.

Так ванная будет визуально казаться выше. Кстати, для пола лучше использовать контрастную темную плитку.

На обложке: дизайн-проект Майи Баклан.