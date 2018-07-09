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11 июля в «Доме на Патриарших» состоится клубный вечер компании «Лестница мечты»
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11 июля в «Доме на Патриарших» состоится клубный вечер компании «Лестница мечты» 

Roomble.com 10 часов назад
Фото: Roomble.com
Компания — производитель лестниц и столярных изделий премиального класса «Лестница мечты» примет дизайнеров и архитекторов Москвы в культурном центре «Дом на Патриарших», чтобы обсудить модные интерьерные тенденции, новые технологии производства и возможности для реализации самых сложных задач на производстве.
«Прежде чем переводить свою продукцию из средней ценовой категории в более высокий сегмент, мы долго и внимательно анализировали потребности наших клиентов и техническую составляющую производства. В результате расширили производство, закупили новейшее оборудование, создали своё конструкторское бюро», — говорит Наталия Полякова, основатель компании «Лестница мечты».
«В команду специально набирали горящих энтузиазмом профессионалов. Людей c большим опытом и молодых специалистов, которые могут привнести что-то своё, необходимое, полезное и новое в конечный продукт», — считает Алексей Степанов, основатель компании «Лестница мечты».
Новые материалы и инновационные технологии постепенно занимают все отрасли производства и быт. Внедрение современного программного обеспечения в область проектирования и дизайна лестничных конструкций уже позволило реализовать самые смелые и нестандартные идеи. Стало возможным делать сложные декоративные элементы и устанавливать лестницы в гораздо более сжатые сроки.
Устремлённость в будущее — основной бизнес-тренд 2000-х. Встреча коллег и партнёров, среди которых директор АДДИ, дизайнер и декоратор Татьяна Горшкова, архитектор Александр Гудиев, архитектор Наташа Шевченко, дизайнер Максим Рубцов, дизайнеры Анна Бриц и Марина Зверева и многие другие, предоставляет возможность узнать и обсудить весь потенциал производств на сегодняшний день и ближайшее будущее.
В создании творческого пространства встречи и вечеринки примет участие фотограф Анна Аристова. Гости смогут ознакомиться с её новым проектом с архитектурой в главной роли. Цветник, который через французские окна «Дома на Патриарших» как будто выливается на улицу и вот уже зальёт зеленью автомобильную дорогу, — отдельный предмет восхищения работой ландшафтных дизайнеров. Сюрприз для гостей — выступление золотого голоса Евразии Ерджана Нургалиева.
Roomble.com — информационный партнёр мероприятия.
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