11 июля в «Доме на Патриарших» состоится клубный вечер компании «Лестница мечты»

Компания — производитель лестниц и столярных изделий премиального класса «Лестница мечты» примет дизайнеров и архитекторов Москвы в культурном центре «Дом на Патриарших», чтобы обсудить модные интерьерные тенденции, новые технологии производства и возможности для реализации самых сложных задач на производстве.

«Прежде чем переводить свою продукцию из средней ценовой категории в более высокий сегмент, мы долго и внимательно анализировали потребности наших клиентов и техническую составляющую производства. В результате расширили производство, закупили новейшее оборудование, создали своё конструкторское бюро», — говорит Наталия Полякова , основатель компании «Лестница мечты».

«В команду специально набирали горящих энтузиазмом профессионалов. Людей c большим опытом и молодых специалистов, которые могут привнести что-то своё, необходимое, полезное и новое в конечный продукт», — считает Алексей Степанов , основатель компании «Лестница мечты».

Новые материалы и инновационные технологии постепенно занимают все отрасли производства и быт. Внедрение современного программного обеспечения в область проектирования и дизайна лестничных конструкций уже позволило реализовать самые смелые и нестандартные идеи. Стало возможным делать сложные декоративные элементы и устанавливать лестницы в гораздо более сжатые сроки.

Устремлённость в будущее — основной бизнес-тренд 2000-х. Встреча коллег и партнёров, среди которых директор АДДИ, дизайнер и декоратор Татьяна Горшкова , архитектор Александр Гудиев, архитектор Наташа Шевченко, дизайнер Максим Рубцов , дизайнеры Анна Бриц и Марина Зверева и многие другие, предоставляет возможность узнать и обсудить весь потенциал производств на сегодняшний день и ближайшее будущее.

В создании творческого пространства встречи и вечеринки примет участие фотограф Анна Аристова . Гости смогут ознакомиться с её новым проектом с архитектурой в главной роли. Цветник, который через французские окна «Дома на Патриарших» как будто выливается на улицу и вот уже зальёт зеленью автомобильную дорогу, — отдельный предмет восхищения работой ландшафтных дизайнеров. Сюрприз для гостей — выступление золотого голоса Евразии Ерджана Нургалиева.

Roomble.com — информационный партнёр мероприятия.

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