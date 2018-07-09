Квартира в Дюссельдорфе: яркий интерьер с любовью к каждой детали

Хороший интерьер немыслим в отрыве от окружения. Эта уютная, элегантная и вместе с тем какая‑то очень задорная квартира расположена в немецком Дюссель­дорфе, в районе Альтштадт, где кипит бурная жизнь, историческая застройка перемежается ультрасовременными барами из стекла и стали, а на улицах всегда много ярких и весёлых людей. Да и сам дом с богатым прошлым: раньше в этом псевдоготическом здании с большими арочными окнами была школа, а в 2014–2016 годах его перестроили в жилой комплекс с сохранением исторических фасадов.

Одну из квартир купили постоянные заказчики дизайнеров и попросили превратить её в бутик–апартаменты для сдачи в аренду. Это определило концепцию проекта, а настроение задали окружающий контекст, полное доверие заказчиков, которые делают с дизайнерами уже четвёртый проект, и любовь Ильи и Светланы к цвету, который здесь, впрочем, вполне дозирован. «Нам хотелось получить яркий, запоминающийся образ без характерного для нас плотного использования цвета. Кроме того, важно было создать уютную, домашнюю атмосферу. Всем хотелось, чтобы квартира выглядела обжитой, так, словно здесь жило уже несколько поколений», — говорит Илья.

По европейским стандартам квартира досталась владельцам с нейтральной отделкой. На стадии проектирования дизайнеры согласовали с застройщиком замену покрытия полов, выбрав состаренную дубовую доску, и покраску стен, добавив немного цвета: светло–серый оттенок в гостиной, цвет зелёных яблок в гостевом санузле. «Мы взяли за основу нейтральные стены и добавили к ним различные оттенки зелёного и совсем немного контрастных цветовых акцентов. Получилось ярко, но в то же время сдержанно и благородно. Основной декоративный акцент решили сделать на художественном оформлении».

Наполнение квартиры — уютный и элегантный микс мебели в современном и классическом стилях, вполне в духе окружающего квартала, яркую и привлекательную эклектичность которого дизайнерам очень хотелось перенести в интерьер. Так, в квартире появились гипсовые барельефы на стенах гостиной, обилие произведений искусства, включая и авторские, сделанные прямо на месте: скульптуру над телевизором в гостиной или неожиданную декоративную инсталляцию в гостевом санузле. Особое внимание уделили текстилю: почти у всей мебели обивка была заменена на ткани из европейских коллекций.

Хотя в квартире не затронули ни одну внутреннюю стену, небольшую перепланировку всё‑таки удалось сделать: гостиную и кухню поменяли местами. Благодаря этому в гостиной получилось создать три зоны: слева — большой лаундж с раскладным диваном и четырьмя креслами, справа, в уютной нише — обеденный стол на шесть человек, а посередине гостиной, у двери, которая выходит в патио, расположилась «рабочая» зона — консоль с книгами и шкаф–секретер. Помимо просторной общей зоны в квартире поместились две спальни, два санузла и прихожая со встроенными шкафами.

Работа над объектом в другой стране — это всегда интересно и сложно одновременно. «Оказалось, что с доставкой всё совсем непросто, курьеры приезжают строго в рабочее время, а часто не приезжают вовсе. Сбор всех заказанных позиций вылился в отдельное приключение. Спасибо понимающим соседям, получившим за нас половину посылок!» — улыбается Илья. Поскольку квартира предназначалась для сдачи в аренду, то все базовые вещи в ней выбраны максимально комфортные и хороших брендов, а вот детали искали уже на местах, часто бюджетные. «В один из наших приездов на блошиный рынок Дюссельдорфа мы познакомились с продавцом книг. Потом по почте описали, какие книги нам нужны для наполнения интерьера (цвет, язык, количество), а при следующей встрече уже увезли целый автомобиль книг на русском, английском и немецком».

Илья Хомяков отмечает: «Мы любим эксперименты и поиск свежих решений. Мы делаем яркие, жизнерадостные и насыщенные проекты, в основе которых лежат функциональная архитектура, выверенные пропорции и цветовые сочетания. Но самое главное для нас — создавать пространства, в которых наши заказчики чувствуют себя счастливыми».