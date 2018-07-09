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Цветы, дворцы и птицы из бриллиантов, турмалинов и изумрудов в коллекции Chanel Coromandel
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Цветы, дворцы и птицы из бриллиантов, турмалинов и изумрудов в коллекции Chanel Coromandel 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Идеи для новой коллекции ювелиры Chanel по традиции нашли в квартире основательницы Дома на Рю Камбон. На этот раз внимание дизайнеров приковали изображения сказочных дворцов, райских птиц и садовых цветов работы китайских мастеров 17-18 веков на деревянных ширмах-экранах, выполненных в технике лаковой живописи «коромандель» конца эпохи Мин.
Страсть к коллекционированию ширм «коромандель» отразила любовь Шанель к китайскому искусству, которое она открыла для себя вместе с Боем Кейпелом. Их коллекция была предметом особой гордости великой мадемуазель и всюду следовала хозяйкой — в 1923 году они переехали из ее особняка на Авеню де Нью-Йорк на улицу Фобур Сен-Оноре, затем в сьют парижского «Ритца», а после, в 1968 году, на виллу в Лозанне. Габриэль Шанель никогда не упускала возможности пополнить коллекцию новым экземпляром, собрав их более тридцати, хотя позже многие раздала. Сегодня в апартаментах на рю Камбон их сохранилось 8 — Шанель украшала ими стены, меняла с их помощью планировку, любила маскировать ими двери, чтобы гости не сбежали с ужина, а также использовать в качестве декораций на показах.
Отдавая дань любви к китайскому искусству, ювелиры французского Дома интерпретировали основные элементы изоражений с расписных деревянных ширм в пятидесяти девяти украшениях из желтых бриллиантов, перламутра, гранатов, изумрудов и турмалинов, напомнив об эпохе увлечения интеллигенции первой половины ХХ века восточной эстетикой.
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