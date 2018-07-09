«Я боялась выйти из душа»

Покупка квартиры для многих становится делом всей жизни — ипотечная кабала на 20 лет, постоянные самоограничения, отказ от отпуска и ресторанов… У москвички Светланы все сложилось иначе: квартира досталась ей в подарок, когда девушке был 21 год. Но решение жилищного вопроса стало для Светланы источником дополнительных проблем.

Семья Светланы — родители и младший брат — живет в одном из качественных кирпичных домов в районе «Академической», в просторной трехкомнатной квартире. До третьего курса института девушка жила вместе с ними и особенно не думала о самостоятельной жизни: у нее была своя спальня, а десятилетний брат спал, играл и делал уроки в гостиной. Время от времени Светлана оставалась в гостях у подруг, родители относились к этому лояльно.

Но когда девушке исполнилось 20, она впервые задумалась о переезде. «Все-таки странно взрослой девице жить под одной крышей с родителями, — говорит она. — Тем более что и брат рос, ему тоже нужна была своя комната. Я тогда не работала, поэтому сразу переехать на съемную квартиру не могла. Но стала потихоньку искать место. Идти официанткой — это не мое, хотя у нас многие на курсе так устраивались. Но мне хотелось сразу выйти на нормальную работу по специальности — в пиар-агентство или в пиар-отдел какой-нибудь приличной компании. Несколько месяцев ходила на собеседования, но предлагали в основном ассистентом пойти. Там зарплата была смешная, ни на какую квартиру не хватило бы. Так что я продолжила искать».

В конце концов девушка все же решила выйти в агентство ассистентом — в надежде после испытательного срока перейти на более серьезную должность. Но оказалось, что можно было и не стараться: на 21-й день рождения родители подарили Светлане квартиру. Это была небольшая «однушка» в новом доме в районе «Юго-Западной».

«Родители вручили мне ключи со словами «не трать деньги на съемное жилье, мы хотим, чтобы наша дочь жила достойно», — говорит Светлана. — Конечно, это был настоящий праздник. У нас на курсе было несколько человек с квартирами, но я на такое и не рассчитывала». Когда первая радость от подарка немного схлынула, девушка осознала, что квартира оформлена все-таки не на нее, а на мать.

«Но главный шок был впереди. Буквально на третий день после переезда, это было воскресенье, я спала до обеда — два дня отмечали новоселье с друзьями, только накануне все разошлись, а я немного прибралась и легла отсыпаться, — сквозь сон я услышала каблуки в прихожей. В ужасе вскочила — оказалось, это родители пришли меня навестить! Без звонка, без всякого предупреждения, — говорит девушка. — Принесли продуктов каких-то, сразу начали ходить и все рассматривать, как будто так и надо. Я не нашлась даже, что сказать на это. В результате получилось, как будто они в своем праве».

Так и пошло: родители приходили к Светлане домой в любое время, без звонка и предупреждения.

«Это удивительно просто, что ни разу они не попали ни на вечеринку, ни на моего парня, с которым я тогда недолго встречалась, — говорит девушка. — У меня даже какая-то паранойя появилась — думала, может, они следят вообще за всем, что у меня дома происходит, и приходят специально в спокойное время. Так или иначе, для меня это был постоянный стресс — я уже боялась в трусах из душа выйти или оставить чашку немытую на столе. Не говоря уже о том, чтобы спокойно покурить на балконе. Гостей тоже перестала звать, с парнем мы расстались — я ему сказала, что нельзя ночевать у меня, он один раз посмеялся, потом сказал, что это странно, потом обиделся — решил, что у меня еще кто-то есть».

Светлана еле-еле сдала очередную сессию, на работе она все еще оставалась ассистенткой, но, поскольку за квартиру ей платить было не надо, кое-какую сумму девушка скопила — и решила сделать себе подарок, потратиться на обустройство дома.

«Честно говоря, квартира была с хорошим ремонтом, но чисто в мамином стиле — много цветочков, бежевые с золотом стены, мебель какая-то старомодная, — говорит Светлана. — Любая ИКЕА смотрелась бы более стильно. Вот я и решила закупиться в гипермаркете. Сдуру зачем-то сказала об этом матери».

Результатом стал первый большой скандал за все время переезда. Мать сначала более-менее мягко сказала, что не приветствует идею дочери по смене декора — все же новое, качественное. Постепенно, как это часто бывает, стороны перешли к взаимным обвинениям. В конце концов мать поставила Светлану перед фактом: если та собирается и дальше жить в подаренной квартире, ничего в ней менять нельзя.

«Я спросила — а то что? По суду меня выселишь? А она: да продам квартиру, и все. Раз ты так относишься к подарку и ничего не ценишь, — рассказывает девушка. — Отец всю дорогу молчал, но потом сказал: мать права, я ее поддержу».

Первое, о чем подумала Светлана, — сменить замки. Но потом от этой мысли отказалась — все привело бы только к очередному скандалу. «Решила обсудить все с подругами — в итоге мы с ними перессорились. Нервы у меня уже были ни к черту, и я позволила себе лишнего в разговоре, сорвалась. Девчонки мне посоветовали родителям деньги платить, как за съемное жилье, и делать ремонт по собственному вкусу. И поменять замки. А я психанула и сказала: „Если вам никто квартиру не покупает, если у ваших родителей нет денег или им на вас просто плевать — это не повод меня учить“. До сих пор за это стыдно».

Ссора со всеми близкими людьми разом привела к тому, что девушка неделю почти не могла спать. На работе пришлось взять отгулы, в институте, к счастью, в тот момент были каникулы. «Получалось, что подаренная квартира рассорила меня с родителями и друзьями, да еще и подорвала здоровье, — говорит она. — И я подумала — пропади он пропадом, такой подарок. Чтоб она сгорела!»

Поймав себя на этой мысли, Светлана испугалась и в тот же день ушла из подаренной ей квартиры — сначала к одной из подруг, которых тогда оскорбила. Через пару месяцев девушка сняла жилье в 20 минутах от метро «Пражская». Квартира была «убитая», хозяйка — въедливая и склочная, но все же она приходила с инспекцией только раз в месяц и в оговоренное заранее время. А потом девушка встретила своего будущего мужа — сейчас ей 25 лет, у нее двухлетняя дочь, и живут они с мужем в той самой подаренной когда-то квартире.

«Когда я вышла замуж, уже беременная, родители переоформили жилье на меня — сказали, что нам надо забыть все прошлые ссоры, — говорит девушка. — И я не стала отказываться. Видимо, тогда они наконец осознали, что их дочь взрослая. Сейчас мы с Андреем смотрим новостройки, хотим продать эту квартиру и купить двухкомнатную. И с родителями даже не советовались, но я уверена, что они нас поддержат».