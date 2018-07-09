«Умный дом»: объясняем, показываем и даём советы по использованию

От базовых конфигураций до уровня контроля над домом класса люкс — всё это уже возможно! Профессиональная система «Умный дом» может адаптироваться под вас, индивидуализироваться и изменяться, вы всегда можете на неё рассчитывать.

Мы попросили дизайнера Илью Рыкова высказать мнение об автоматизации контроля за всеми системами дома.

Технологии приходят на помощь дизайнеру во всех областях творчества

Мир технологий представляет нам невероятно точные настройки в системе «Умный дом», которые позволяют запрограммировать так много сценариев и форматов работы, что вы подумаете, будто дом буквально читает ваши мысли!

Если вы как дизайнер хотите сделать дом максимально оригинальным и эксклюзивным, вывести проект на новый уровень, «Умный дом» позволит вам расширить свои возможности в несколько раз. Итак, какие же бонусы даёт эта система?

Защита от возгораний, удара тока, протечек и коротких замыканий — это делает систему необходимой частью любого дома, особенно если у вас есть дети. Автоматическое пожаротушение — одна из важнейших функций.

Защита периметра для коттеджа или загородного дома очень актуальна. Система включает как видеонаблюдение, так и звуковое оповещение о нарушении периметра, защиту включения света на крыльце (так, словно хозяин услышал, что кто-то подошёл), имитацию собачьего лая и другие функции.

Управление светом. Это одна из распространённых функций системы. Датчики движения, таймер, формат интенсивности — всё это настраивается в индивидуальном порядке.

Управление мультимедиа. Ещё одна новомодная тенденция, позволяющая не только включать музыку в той комнате, где вы сейчас находитесь (автоматическое распознавание по движению), но и настраивать сценарии подсветки под киновечера, а также может контролировать время просмотра TV или игр на планшете для детей.

Климат-контроль — важная функция, позволяющая правильно отапливать комнаты в разные сезоны, кондиционировать воздух, а также создавать оптимальные и индивидуальные настройки для каждого члена семьи.

Управление освещением, автоматическими жалюзи, температурой, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, охранной системой, всеми устройствами мультимедиа (домашний кинотеатр, музыкальный центр и так далее), видеонаблюдения — система собирает все возможности вашего дома и использует их на 100%.

Илья Рыков, архитектор и дизайнер, ведущий ТВ-передачи «Ремонт по-честному»:

— JUNG помогает дизайнеру делать дома по-настоящему удобными для владельцев. Я не раз слышал, что именно система «Умный дом» теперь ассоциируется у москвичей с уютом и комфортом, ведь она позволяет решать бытовые вопросы в 10 раз быстрее, а времени на семью остаётся гораздо больше.

«Умный дом» расширяет инструментарий дизайнера

У этой системы есть собственные оригинальные сценарии, позволяющие настроить уровень освещения и работу мультимедиа, которые функционируют по заданной стратегии. Например, сценарий «вечеринка» сам управляет музыкой и освещением, идеальным для гостей; сценарий «ужин» включает мягкое освещение в столовой и разливает мягкий свет по стенам; «киновечер» позволяет сконцентрироваться на просмотре кинофильма с правильной фотонной подсветкой, выездом проектора и закрытыми шторами и так далее.

Индивидуальность — это умно. «Умный дом» предоставляет дизайнерам возможность создавать мультифункциональные проекты, которые работают на владельцев, заставляя их менять образ жизни в пользу более комфортабельного, упрощённого и люксового. Управлять системой можно даже с телефона!

Илья Рыков, архитектор и дизайнер, ведущий ТВ-передачи «Ремонт по-честному»:

— С JUNG интерьеры действительно «работают», а не просто служат «красивыми картинками», которые не функциональны, а иногда даже неудобны. Конечно же, эстетика для нас не менее важна, чем функция, но очень обидно, когда интерьеры красивы, но не помогают владельцам жить на высшем из возможных уровне комфорта.

Современным задачам должны соответствовать современные решения

Если вы хотите сделать дом более энергоэффективным и безопасным, без системы «Умный дом» на протоколе KNX не обойтись. Система предлагает самые инновационные, но при этом проверенные временем и удобные для владельцев решения в управлении домом.

Например, аудиосистема «мультирум» позволяет сделать комнаты музыкальными. Включайте оперу в кабинете, радио на кухне и аудиоигры для детей в детской с помощью централизованного или индивидуального управления. А объединение мультимедийных устройств в одну систему позволит музыке следовать за вами по всему дому.

Илья Рыков, архитектор и дизайнер, ведущий ТВ-передачи «Ремонт по-честному»

Выставить раз и навсегда идеальный сценарий отопления и кондиционирования на все месяцы года? Или поставить режим оптимального охлаждения или обогрева в зависимости от температуры на улице? Всё это реально — JUNG сделает все системы более умными и энергоэффективными просто потому, что знает, как с ними работать.

«Умный дом» даёт высшую степень комфорта, а это цель грамотного дизайна пространства

В наше время технологии приходят на помощь дизайнеру во всех областях творчества. Дом будущего умеет не только удовлетворять нужды владельцев, но и изменяться вместе с ними, подстраиваясь под сегодняшние предпочтения.

Благодаря интеллектуальной системе распознавания, «Умный дом» сам узнает конкретного пользователя и члена семьи, включит ему подсветку, которую тот любит, откроет дверь при подходе ко входной двери с улицы, установит нужный формат кондиционирования. Удалённое управление системой — одна из самых востребованных функций на рынке.

«Умный дом» от JUNG: конкретные решения

Панель Smart Control 7 от JUNG предлагает разнообразный контроль над всеми автоматическими системами, которые тоже управляются с помощью протокола KNX.

Заметим, что протокол KNX стал новым словом в разработке систем «Умного дома». Он позволяет различному оборудованию (датчикам присутствия, актуаторам, системе видеонаблюдения и другому системному оборудованию) сообщаться с центральной контрольной панелью и между собой без каких-либо проблем. Вам не нужен Интернет, чтобы система работала, она использует радиоканал, Ethernet, витую пару или силовую сеть. Вам нужно лишь электричество.

С помощью панели Smart Control 7 вы можете управлять отоплением, кондиционированием, освещением и прочими системами в доме так же легко, как играть в любимую игру на планшете. Интерактивный инновационный дизайн интерфейса позволяет добиться эффекта интуитивной понятности на каждом этапе эксплуатации.

Smart Control 7 — контрольная панель, которая спроектирована и для того, чтобы поддерживать дизайнерскую эстетику пространства. Она выполнена в стиле минимализм (в чёрном глянце или алюминии), имеет изящные линии, плоскую форму и дисплей размером 7 дюймов.

Представляете, вы можете контролировать весь дом с помощью всего лишь одной панели. А вся система «Умный дом» от JUNG рассчитана на то, что в итоге не придётся вносить какие-то либо поправки в сценарии освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Всё будет работать самостоятельно, запрограммированное профессионалами именно под ваши нужды.

Для контроля температуры в каждой комнате дополнительно устанавливается дизайнерская компактная панель F 50 KNX от JUNG. Всего за пару минут вы можете сделать атмосферу комнаты более прохладной или прогреть до нужной температуры. Интуитивное управление и стильный дизайн позволяют с максимальной лёгкостью вписать компактную панель контроля температуры в образ жизни владельца и в интерьер.

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