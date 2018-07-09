Бассейн, фонтан и собственный кинозал: в Ростове продают дом за 75 миллионов рублей

Общая площадь «резиденции» — 15 «соток».

Житель Ростова выставил на продажу шикарный коттедж в Западном районе города. Настоящий дворец, выстроенный по индивидуальной дизайнерской разработке, продавец оценил в весьма кругленькую сумму. Согласно объявлению, появившемуся на портале «Юла. Недвижимость», будущему покупателю коттедж обойдется в 75 миллионов рублей.

С гостевым домом коттедж соединен крытым переходом

Трехэтажный дворец, площадью в 530 «квадратов», находится в районе Рабочей площади и обнесен капитальным забором. В доме есть четыре спальни, одна кухня и столовая, пять санузлов.

Для гостей имеется отдельный дом Для гостей предусмотрен отдельный трехэтажный коттедж, со своими спальнями и туалетами. Оба дома соединены переходом.

В жаркую погоду можно охладиться в бассейне

— Также в домах имеются бассейн, сауна, бильярдная, прачечная, бойлерная, кинозал, встроенная мебель и техника, — говорится в объявлении.

Дизайнеры постарались на славу

На территории в 15 соток нашлось место и для собственных виноградников с небольшим, но очень живописным фонтаном. Не забыли строители и про ливневки с водоотведением, так что утонуть жителям коттеджа точно не грозит.

Рабочий кабинет хозяина дома

В обоих домах имеются системы сигнализации и видеонаблюдения.

Ну и какой дворец без собственного фонтана