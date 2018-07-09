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Бассейн, фонтан и собственный кинозал: в Ростове продают дом за 75 миллионов рублей
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Бассейн, фонтан и собственный кинозал: в Ростове продают дом за 75 миллионов рублей 

161.ru 7 часов назад
Фото: 161.ru
Общая площадь «резиденции» — 15 «соток».
Житель Ростова выставил на продажу шикарный коттедж в Западном районе города. Настоящий дворец, выстроенный по индивидуальной дизайнерской разработке, продавец оценил в весьма кругленькую сумму. Согласно объявлению, появившемуся на портале «Юла. Недвижимость», будущему покупателю коттедж обойдется в 75 миллионов рублей.
С гостевым домом коттедж соединен крытым переходом
Трехэтажный дворец, площадью в 530 «квадратов», находится в районе Рабочей площади и обнесен капитальным забором. В доме есть четыре спальни, одна кухня и столовая, пять санузлов.
Для гостей имеется отдельный дом  Для гостей предусмотрен отдельный трехэтажный коттедж, со своими спальнями и туалетами. Оба дома соединены переходом.
В жаркую погоду можно охладиться в бассейне
— Также в домах имеются бассейн, сауна, бильярдная, прачечная, бойлерная, кинозал, встроенная мебель и техника, — говорится в объявлении.
Дизайнеры постарались на славу
На территории в 15 соток нашлось место и для собственных виноградников с небольшим, но очень живописным фонтаном. Не забыли строители и про ливневки с водоотведением, так что утонуть жителям коттеджа точно не грозит.
Рабочий кабинет хозяина дома
В обоих домах имеются системы сигнализации и видеонаблюдения.
Ну и какой дворец без собственного фонтана
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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