Интерьер виллы в восточном стиле: дорого и богато

Все дизайнеры мира знают, что такое Sicis. В первую очередь этот бренд известен своей искусной мозаикой и произведениями искусства, которые из неё создаются. За основу взята ремесленная технология производства муранского стекла, и компания воплотила её в мозаике, создав собственный технологический процесс. Теперь Sicis — это фабрика, производящая не только известные во всём мире художественные панно ручной работы, но и эксклюзивную мебель, светильники и ювелирные украшения.

На последней выставке Salone del Mobile 2018 компания Sicis показала концепцию образа жизни в атмосфере своего стиля. Эта вилла находится в дипломатической зоне Гульшан, в центре города Дакка, столицы Бангладеша, и представляет собой элегантное пятиэтажное здание, окружённое экзотическим садом.

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Бренд Sicis выбран для дизайна открытых пространств и интерьеров всех этажей в этой вилле. Для архитекторов итальянского дома это был амбициозный и сложный проект, в котором они объединили навыки различных подразделений с общими ценностями, высоким качеством и вниманием к выбору материалов и производственных процессов.

Пространство продумано до мельчайших деталей, чтобы превратить весь дом в сокровищницу красоты, резиденцию неповторимого стиля. От прихожей до спален мы видим мозаику высокой художественной ценности, картины с изысканными абстрактными узорами. Они сочетаются с мозаичными полами, которые состоят из Vetrite, мрамором и мозаикой. Vetrite — это инновационный материал от Sicis, который изготовлен с использованием тканей, металлической фольги и полимерной плёнки, закрепленных между двумя стеклянными слэбами.

Обстановка и свет — результат использования старинных ремёсел, смешанных с инновационными решениями и индивидуальной отделкой. Кроме того, изысканные ткани из коллекций Sicis, как для мебели, так и для аксессуаров, создают общий лейтмотив интерьера.

В интерьере есть узнаваемые стулья Sicis моделей Milleuna Luna, Madam Butterfly и Rose и диван Simphony. Эти произведения искусства дополняются коллекциями мебели Lacroix, Visconti, Palladio и другими. В главной столовой установлен прямоугольный металлический стол со столешницей из материала Vetrite, кресла и несколько стульев, украшенные большими бархатными розами, в сочетании с художественной мозаикой Art couture, которая доминирует в интерьере.

Во второй гостиной, наоборот, более сдержанная интимная обстановка с восьмиугольным столом с металлическим основанием и золотой мозаикой. В спальнях каждый элемент, от штор и постельного белья до мебели, был разработан так, чтобы создать цельный образ, удобное и утончённое пространство.

Ванные комнаты в доме создают роскошные условия для отдыха и оздоровления и гарантируют максимальный комфорт. Фантастические цветы в художественной мозаике и листья стилизованной ивы украшают стены, панно из материала Vetrite впечатляют геометрическими узорами.

Одним из самых оригинальных элементов в этом эксклюзивном интерьере стал открытый бассейн на четвёртом этаже, выполненный из радужной мозаичной плитки, которая идеально сочетается с цветом деревянного покрытия пола.

Не менее ярким элементом стал декоративный бассейн на первом этаже, который окружает внешнюю часть гостиной, украшенной стеклянной плиткой из одной из бесчисленных коллекций Sicis. Отдельного внимания заслуживают детали, такие как дверные ручки, созданные из мельчайшей золотой и серебряной мозаики, зеркала и многие другие.

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