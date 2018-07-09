Яркая двушка для творческой личности

Гостиная

Снесённая на границе с прихожей перегородка помогла раскрыть пространство и придать небольшой гостиной респектабельный вид. На беже­вом фоне выигрышно смотрятся яркая живопись и разноцветные предметы мебели. Стены на границе с прихожей покрашены в красный и чёрный цвета, что создаёт выразительный контраст в интерьере

Из гостиной просматривается зона кухни-столовой. Eё интерьер нейтрален и не притягивает внимание. Понять, что это за помещение, помогают лишь смеситель над раковиной и духовой шкаф. Даже вытяжка смотрится как арт-объект. Бар из дерева этимое сделан по чертежам дизайнера

Владелец сразу согласился с предложением дизайнера отойти от концепции тотально бежевого интерьера и поэкспериментировать с насыщенными, яркими цветами. Вместе с грамотной перепланировкой, продуманным функционалом и качественным ремонтом это дало замечательный результат, полностью удовлетворивший заказчика.

В этой небольшой по площади квартире много индивидуальных авторских решений: дизайнерская мебель, в том числе по проекту Ольги Черненко, а также картины, написанные ею специально для этого интерьера.

Перепланировка двухкомнатной квартиры с изолированными комнатами была минимальной. В спальне перенесли перегородку между комнатой и прихожей, сдвинув её в сторону последней. Дверной проём организовали не в середине, как было, а справа у стены. Это позволило на освободившемся месте в спальне организовать встроенный шкаф, а в зоне прихожей — гардеробную для сезонной одежды.

Гостиная

Перепланировка

Прихожая стала уже примерно на 70 см, но всё дело в том, что до перепланировки имеющаяся ниша не очень-то работала на увеличение пространства, поэтому её использовали для организации системы хранения. Перегородку между гостиной и спальней (ненесущую её часть) перенесли в сторону гостиной. Сузившееся пространство парадной зоны решено было расширить за счёт сноса стены, отделявшей её от прихожей. Таким образом удалось объединить гостиную и кухню-столовую. Лоджию, примыкающую к кухне, не стали присоединять к квартире. По желанию хозяина за ней сохранили изначальную функцию. Санузел до перепланировки был раздельным и состоял из крошечных туалета и ванной, где даже не представлялось возможным разместить стиральную машину. Поскольку эта квартира планировалась для проживания одного человека, не было никаких препятствий для того, чтобы превратить санузел из раздельного в более просторный, но совмещённый. Перегородку между ванной и туалетом снесли, развернули унитаз лицом к раковине, получив таким образом место для стиральной машины.

Для отделки ванной комнаты применены универсальные влагостойкие материалы — керамогранит и краска. Такое сочетание окрашенных и облицованных плиткой поверхностей придаёт помещению более «домашний» вид. Яркие акценты расставлены с помощью голубой тумбы под умывальник, жёлтой рамы зеркала и яркого текстиля

Ремонт

Новые перегородки возводили из пазогребневых гипсовых блоков. Этот материал экологически чистый, быстро монтируется и великолепно подходит под покраску, так как поверхность не пористая и на неё легко наносить штукатурку тонким слоем и затем красить. При возведении новой стены между гостиной и спальней её смоделировали таким образом, что с одной стороны получились ниши для рабочего стола и комода, а с другой — ниша для изголовья кровати. На новой границе прихожей и спальни возвели простенки для встроенных шкафов. На полу сделали бетонную стяжку, подготовив под укладку паркета. Потолки подшили гипсокартоном. В результате от изначальной высоты 2,70 м ушло всего 5 см. Стены оштукатурили и покрасили.

Круглый обеденный стол Eames DSR Style — реплика, дизайн Чарльза и Рэй Имз, 1951 г. За текстильной драпировкой — дверь в лоджию. Это абсолютно монохромное помещение, в котором отдыхаешь от насыщеных оттенков спальни и гостиной

Дизайн

Автор проекта сделала ставку на цвет и индивидуальные решения, и так сложился характер этого интерьера: яркий, эмоциональный, творческий.

Вместо традиционной тумбочки в спальне решили использовать модуль из кухонной мебели ИКЕА . Его внутреннюю поверхность окрасили в цвет стены, а потом подвесили рядом с кроватью на комфортной высоте.

Оттенок синего, которым окрашены стены, вместе с оранжевым и красным создаёт сочетание, которое декораторы называют «вибрирующим». Бирюзовый успокаивает, а тёплые оттенки спектра бодрят, считают психологи. Но противоречия здесь нет: взятые в правильных пропорциях, эти цвета уравновешивают друг друга

Бежевые интерьеры всё ещё очень популярны, и понятно почему: они спокойные, обволакивающие. Но — и это на первый взгляд может показаться парадоксом — от них быстро устаёшь, с ними скучно. Нужны яркие пятна, цвет, чтобы глазу было за что зацепиться. С цветом, наоборот, интересно работать. Можно выдержать целый спектр настроений, эмоциональных состояний от расслабленного до бодрого, что мы и сделали в проекте этой квартиры. Спальня — бирюзовая с оранжевыми акцентами. В гостиной появляется красный цвет. Кухня жемчужно-серая. Акцент в ней сделан на фактурах и текстурах, в том числе на текстуре керамогранита под мрамор. Он настолько хорош, что мы не стали закрывать его шкафчиками. Интерьер в целом выглядит сбалансированно, оригинально и нескучно.

Ольга Черненко

Дизайнер, автор проекта

Спальня

Ванная комната