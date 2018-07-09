IOWA снялась в ролике помад

Певица IOWA снялась в рекламном ролике помад Mark «Взрыв цвета» от Avon. Новая помада имеет встроенный праймер, обладает высокой концентрацией пигмента, плотной текстурой, отличается высокой стойкостью, глубиной и насыщенностью оттенков.

В мае вышел дополнительный продукт «Взрыв цвета. Трансформеры», который помогает создавать новые оттенки и эффекты на губах.

Любой оттенок помады «Взрыв цвета» можно изменить и получить один из 6 эффектов: холодное мерцание, теплое мерцание, холодное омбре, более насыщенный оттенок, более светлый оттенок и более теплый оттенок.

С помощью 6 помад-трансформеров и 23 оттенков помады можно создать палитру из 167 цветов.