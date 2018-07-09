Новая коллекция бренда M_U_R: прозрачные брюки, мурчащие сумки и юбки, которые не нужно гладить

Участница проекта IZBA, возродившего предметный дизайн в России, и автор оригинальных игрушек Fedor Toy Аня Дружинина выпустила капсульную коллекцию в рамках своего бренда M_U_R. Как и два прошлогодних релиза с красными и голубыми тотал-луками, этот снова посвящен конкретному цвету — бежевому. В интерпретации Ани естественный оттенок и обыденные вещи — шорты, куртки и юбки на кулисках — получают неординарный дизайн: одежда смята так, будто только что пережила безжалостную стирку, а аксессуары связаны вручную и дополнены фирменной «мурчащей» биркой.

Анна Дружинина дизайнер марки M_U_R «В коллекцию вошли мятые вещи из хлопка, застывшие как камень, прозрачные вещи из шелка ручной работы из Узбекистана, шерстяное пальто с крылышками на плечах, вязаные шапочки как в детстве, а еще шортики и топики. Дополнили коллекцию деревянные ореховые сумочки, которые для нас уже не в первый раз сделал Александр Каныгин».

Вся тотал-беж коллекция уже продается на сайте M_U_R. Цена вещей — от 5000 (за вязаную шапочку или ультракороткие шорты) до 38 000 (за деревянную сумку-контейнер) рублей.