Как зонировать комнату с помощью дверей-трансформеров

Современные интерьеры должны подстраиваться под человека и модифицироваться согласно функциональным сценариям. Сегодня на примере нескольких дизайн-проектов и советов экспертов рассмотрим, как легко обустроить комфортное помещение.

Философия модифицирующегося дома идёт с Востока. В нашей культуре совсем недавно задумались о трансформирующемся зонировании, которое уже нашло широкое применение в обустройстве небольших помещений. Мы подготовили модные идеи трансформации и обратились к самому известному отечественному производителю, который имеет наибольший опыт реализации таких дизайн-решений, фабрике «Софья», за иллюстрациями и пояснениями.

Идее трансформирующихся под задачи человека интерьерных объектов уделяется значительное внимание производителей. Создано множество таких предметов интерьера: видоизменяющиеся столики, раскладные диваны-кровати, откидные кровати-шкаф, стулья-стремянки и другие.

Но как создать временные функциональные зоны, трансформирующиеся под задачу пользователя, и даже видоизменяющееся помещение?

Вадим Матевосянц, дизайнер интерьеров:

— Если передо мной стоит задача разделять помещение на зоны, я выполняю её при помощи дверей-трансформеров. Особенно хорошо это работает в квартирах-студиях, когда объединены гостиная и кухня. Вы получаете вроде бы единое помещение, но при необходимости можно разделить пространство при помощи раздвижных перегородок. Такие двери не занимают пространство и смотрятся эстетично. И ещё перегородки служат дополнительной шумоизоляцией или защитой гостиной от запахов с кухни.

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Вадим Матевосянц, дизайнер интерьеров:

— В своём проекте «Цветы для кадетки» я как раз использовал раздвижные перегородки и обратился, конечно же, к уже проверенной и зарекомендовавшей себя фабрике дверей. Пожеланием героини была гардеробная комната. Но хотелось создать лёгкую и красивую обстановку комнаты для девушки, а громоздкие стены испортили бы эффект воздушности. Я принял решение имитировать гардеробную комнату. При необходимости эти зоны спальни и гардеробной можно объединять.

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Дверь-книжка

В этой модели дверное полотно складывается вдвое внутри проёма и сдвигается в сторону при открывании. Механизм системы скрытый, дверь трансформируется плавно и бесшумно.

Дверь Compack

Известный отечественный производитель фабрика «Софья» предлагает уникальную систему, в которой дверь благодаря поворотно-сдвижному механизму складывается пополам и, что важно, плавно и бесшумно занимает место вдоль стены (только для Compack 180).

Это решение позволяет сэкономить полезное пространство. Фабрика «Софья» предлагает две модели: система Compack 180 складывается вдоль стены, а Compack 90 открывается на 90 градусов.

Важно: такие системы требуют точности и сложной инженерии. Только крупнейшие производители имеют профессиональное оборудование, чтобы создать безукоризненное качество с безупречным внешним видом. Остерегайтесь подделок, а перед заказом раздвижных и складных систем спрашивайте у поставщика патенты и сертификаты на производство.

Межкомнатные перегородки и раздвижные системы

Эти решения позволяют кардинально менять облик вашего помещения. Представьте, в зависимости от положения двери помещение имеет различное пространство и назначение.

Анна Дёмушкина, дизайнер интерьеров:

— Главной задачей проекта было обустроить в небольшом пространстве удобную комнату для двух девочек, с рабочим столом и семейной библиотекой, полноценными кроватями и гардеробом. Задача усложнялась тем, что комната проходная, поэтому было принято решение отделить приватную часть комнаты раздвижными перегородками Original фабрики «Софья». В проходном коридоре организовали гардероб с зеркалом и пуфом. Это решение имеет значительные преимущества:

позволяет зонировать пространство, когда необходимо;

служит для шумоизоляции;

придаёт эстетичности;

обеспечивает очень красивый мягкий свет, который проникает через полупрозрачные матовые стекла;

светлые, крупные вертикали визуально увеличивают высоту потолка.

http://www.daodecor.ru Например, перед нами квартира-студия, светлая и просторная, без видимых дверей и ненужных стен. Перемещаем двери-стены в другое положение — выделяем закрытую зону, кабинет или спальню; трансформируем двери в положение № 3 — появляются гардеробные, которые не были видны…

Создать квартиру-трансформер неискушённому человеку непросто. Это сложные системы и дизайнерские решения, которые позволяют инновационно моделировать пространство, делая его динамичным, подстраивающимся под потребности человека, и воплощаются высокотехнологичными производствами. Но современные разработки помогут вам воплотить мечты.

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