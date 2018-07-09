Современное медицинское оборудование установят в одной из детских поликлиник САО

В столице активно совершенствуются объекты здравоохранения, улучшается не только уровень предоставления медицинских услуг, но и своевременно проводится капитальный ремонт зданий для последующей установки современного оборудования. Так, специалисты Москомэкспертизы согласовали проект реконструкции детской городской поликлиники № 86, расположенной на Коровинском шоссе, 36а. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Леонов.

— В помещениях на третьем этаже проведут капитальный ремонт: сделают новые перегородки, пол и стены покроют рентгенозащитными составами и установят специальные двери. В кабинетах появится высокотехнологичное медицинское оборудование, — отметил Леонов. — Также там планируется разместить рентгенодиагностический кабинет с процедурной, комнатой управления и кабинетом врача.

Рабочие демонтируют существующие и построят новые перегородки, расширят дверные проемы, а также расчистят и обработают антисептиком стены и потолок. В кабинете сделают специальную рентгенозащитную стяжку пола, сверху положат линолеум, а затем установят рентгенозащитные двери и смотровое окно. Стены покроют рентгенозащитной штукатуркой и окрасят акриловой краской, как и потолок. (еп)