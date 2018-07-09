Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи

Шнур, торчащий на виду, может свести на нет все усилия дизайнеров. Прежде чем вешать телевизор на стену, продумайте, как замаскировать кабельную систему, чтобы провода не бросались в глаза. Рассмотрим разные варианты решения проблемы.

1. Провода в штробах

Подыскивая укрытие для коммуникаций, обеспечьте целостность изоляции, не допускайте трения и перегибов кабеля. Нельзя просто затолкать назойливые проводки за шкаф — с электричеством не шутят.

Дизайнер Ив Бехар создал телевизор The Frame (Samsung), имитирующий картины. Фото: Instagram yutnii_podokonnik

Самые предусмотрительные хозяева планируют разводку кабельных сетей заранее, размечая ниши для штроб, в которых будут размещаться провода, уложенные в гофры и скрепленные скобами. Все коммуникации выводят в общую консоль с нужным количеством выходов и по окончании разводки сетей заштукатуривают штробы.

Телевизор, спрятанный в напольном зеркале. Фото: Instagram vsrede

Навесной телевизор со встроенной в стену проводкой — идеальный вариант с точки зрения эстетики, удобства и безопасности. Паутины кабелей не портят вид стеновой отделки, до проводов не дотянутся маленькие дети и домашние любимцы. При этом нет необходимости дырявить всю стену — провода можно увести под полы, багеты и дверные наличники, благо, многие производители уже озаботились выпуском плинтусов со съемными верхними панелями и выемками для кабелей.

Скрытый монтаж проводов в стене — золотой стандарт эстетики, безопасности и эргономики. Фото: Instagram studio_disage

Один из трендов — «прятать» TV так, чтоб в выключенном состоянии он был незаметен (например, маскируя под зеркало). Фото: Instagram studio_disage

2. Провода за телеприемником и мебелью

В квартире уже сделан ремонт и нет возможности выполнить скрытую разводку? Попробуйте спрятать провода за телевизором. Главное — правильно подобрать кронштейн: если все розетки умещаются на расстоянии до краев телеприемника, проводов не будет видно. Отметьте мелком или грифелем места для розеток, прорежьте болгаркой две параллельные вертикальные полоски для штроб с интервалом в 2–3 сантиметра и выдолбите внутреннюю поверхность перфоратором до нужной глубины. Далее высверлите алмазными коронками необходимое количество отверстий для розеток и приступайте к укладке проводов.

Розетки смещены в сторону, освобождая место для кронштейна. Фото: Instagram tv_na_stene

Фото: Instagram tv_na_stene

Если вы впервые держите в руках строительный инструмент, за штробление стен лучше не браться. Прячьте провода за зеркала, стеллажи, стеновые гарнитуры, рамы и предметы декора — вазы, пуфики, занавески, сухие букеты и живые растения, фиксируя кабель изолентой.

Встроенная панель с секретом — надежное укрытие для кабельных систем. Фото: Instagram mebtrans

Пенал-трансформер со встроенным телеприемником прячет в недрах лабиринты проводов. Фото: Instagram tsar_mebel

Модульная тумба под телевизор служит укрытием для проводов и тысячи полезных мелочей. Фото: Instagram studio_disage

Мебель-трансформер заметно облегчает дело — достаточно освободить пространство в месте расположения телеприемника, и все шнуры окажутся за шкафами и полками.

Резные рамы для телевизора — элегантный ход. Фото: Instagram velikayavalensia

Также можно подобрать симпатичную тумбу или навесную панель со встроенной нишей для кабельных систем, закрытую дверцей или панелью. Самое радикальное решение — установка телевизора от централизованной станции: нет проводов — нет и проблем!

Банкетка под телевизором смотрится странно, зато хорошо маскирует проводку. Фото: Instagram albinadesign

3. Провода в кабель-канале

Если невозможно убрать свисающие провода с глаз долой, декоративные кабель-каналы помогут элегантно вписать коммуникации в обстановку. Ассортимент предложений не ограничивается однотипными пластиковыми коробами — ищите концептуальные модели, превращающие кабельные сети в элементы тематического декора.

Провода в монтажных коробах, облицованных кирпичиками, подойдут для стильного лофта, а в квартирах, оформленных в стиле хай-тек, часто встречаются кабель-каналы в виде тонких труб. Поклонникам эко-стиля стоит обратить внимание на коробы, обитые деревом или панелями МДФ. Кабель-каналы крепятся к стенам на дюбели, клеевые гвозди или скрытые шурупы.

Провода замаскированы под рисунок фотообоев. Фото: Instagram formulakomforta40

Кабель-каналы из дерева можно сделать своими руками. Возьмите две строганные доски и расположите между ними кабели. Получится некое подобие багета, которое очаровательно смотрится рядом с картинами или панно в таких же незатейливых рамках. Можно добиться полного слияния короба со стеновой отделкой, если закрыть доски накладкой с подходящей фактурой или выкрасить их в тон стене.

4. Провода как деталь интерьера

Иногда нет лучшего способа замаскировать сомнительные элементы обстановки, чем расположить их на видном месте.

Графические узоры из проводов — новый взгляд на стеновой декор. Фото: Instagram booklya_ya Из длинных проводов собирают оригинальные авторские композиции, поддерживающие тематику и общее настроение интерьера. Прежде чем приступить к сборке, составьте схему расположения проводов, потом перенесите эскиз на поверхность рабочей стены и измерьте длину основных отрезков капроновой нитью. Очень интересно смотрятся рисунки из проводов в цветных кожухах с фигурными накладками, продолжающие стеновую роспись.

Если цветовое исполнение кабелей вас не устраивает, соберите все проводки в удлинитель — выбор оттенков и фактур заметно расширится.

Короткие провода декорируют с помощью окантовки и накладок. Кабель, украшенный светодиодной гирляндой, вносит в обстановку интригу, а для создания этнических акцентов на тонкие проводки нанизывают массивные бусины. В детской коммуникации декорируют наклейками и забавными фигурками, а в романтической девичьей спальне — искусственными цветами, кружевом и перьями. Для крепления кабелей удобно пользоваться готовыми фиксаторами из пластика — незаметными или фигурными.

Немного фантазии и декора — и кабель превратится в цветущее дерево! Фото: Instagram u.domashnii

Комбинируя разные декораторские приемы, вы превратите кабельную систему в эффектную инсталляцию, которая будет выглядеть свежо и необычно. Не стесняйтесь экспериментировать: самое неожиданное решение, скорей всего, окажется удачным!