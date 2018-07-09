Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей 

1. Плетеная мебель
Плетеная мебель из ротанга или пластика еще недавно считалась вариантом, подходящим лишь для организации наружной зоны отдыха или обеденной зоны. Однако некоторое врем назад она довольно уверенно перекочевала и в обстановку загородных домов, и даже в интерьеры городских квартир. Секрет — в прочности, визуальной изящности, способности эксплуатироваться в не самых благоприятных условиях влажности и возможности лояльно реагировать на перепады температуры.
Фото: Instagram mir_rotangaufa
2. Пуфы
Большие бескаркасные кресла-пуфы с прочными влагозащитными чехлами давно любимы многими владельцами дач и загородных домов.
Фото: Instagram bombom.by Не менее удобны они и в городских квартирах: этот элемент обстановки многофункционален и мобилен, а уход за ним весьма прост.
Фото: Instagram bombom.by 3. Светильники на солнечных батареях
Получить дополнительный источник света и не доплатить ни копейки за электроэнергию? Реально, если использовать светильники на солнечных батареях.
Фото: IKEA
Фото: IKEA
Кстати, в настоящее время в тренде гирлянды, в отделах для дачи и сада вы сможете найти варианты световых гирлянд на солнечных батареях.
Фото: IKEA
4. Отделка галькой
Галька уместна не только при декоре фасадов и создании садовых дорожек: у этого материала широкий потенциал и в деле оформления интерьера. Невероятно стильно смотрятся, к примеру, галечные полы, стены или кухонные фартуки.
Фото: Instagram decor_plaster
5. Мебель из паллет
Мебель и декор из поддонов, длительное время остававшиеся выбором дачников, с ростом популярности стиля лофт быстро перекочевали в интерьеры городских квартир. Недорого, атмосферно и креативно.
Фото: Instagram julia_pm_2015
Фото: Instagram julia_pm_2015
mebel_iz_poddonov_vladikavkaz
Фото: Instagram diana_lakshman
6. Столешница из слэба дерева
Столешница из древесного слэба — еще один элемент интерьера, уверенно перекочевавший из наружного декора в городские квартиры. Дерево — прочный, экологически чистый материал, удобный в эксплуатации и способный прослужить долгие годы (а при должном уходе — и десятки лет). Неудивительно, что столешницы из широких продольных спилов цельного участка ствола полюбились многим.
Фото: Instagram dorofey_brychov
7. Искусственный газон
Да-да, искусственному газону тоже нашлось место в городской квартире! Он может стать необычным, ярким, прочным наполным покрытием для балкона, детской или другой комнаты. Согласитесь, смотрится свежо и неизбито.
Фото: Instagram only_new_and_best
Фото: Instagram only_new_and_best
Фото: Instagram novagrass.ru 8. Резиновое напольное покрытие
Еще одно напольное покрытие, пришедшее в интерьеры городских квартир снаружи, — резиновое. Пол из резины долговечен, прост в уходе, менее травмоопасен, чем многие другие покрытия (что особенно актуально для семей с детьми).
Фото: Instagram idetremont
Минус — не самая низкая цена на качественные покрытия, а также ограничения по бытовой химиии (далеко не каждое чистящее средство подойдет для резинового пола).
9. Вигвам
Идея шалаша на природе, столь любимая многими малышами, не могла не найти отражения в интерьерных трендах. На пике популярности — всевозможные вигвамы для детских.
Фото: Instagram halabyda_vd 10. «Домик на дереве»
Другое укромное местечко для детей, идея которого перекочевала из уличного декора, — «домик на дереве». Игровые зоны или даже кровати-чердаки в этом стиле — весьма модное веяние.
Фото: Instagram sergey_porotikov