Современный дизайн стен кухни: 10 идей, о которых вы даже не догадывались

1. Плитка

Это самый популярный вариант оформления стен в кухне. Как выбрать правильную плитку? Она должна быть легкая в уходе, прочная, не деформироваться от влажности и высокой температуры (то, что в помещении с готовкой происходит каждый день). И обращайте внимание на размер плитки. Слишком маленькая, так же как и очень большая — могут визуально уменьшить пространство.

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Чаще всего плиткой декорируют кухонный фартук и он является акцентом в интерьере. Посмотрите на современные варианты: шестигранники, форма рыбьей чешуи, плитка-«кабанчик» в разных вариантах укладки, ромбы и многое другое. И не бойтесь цвета. Если кухонный гарнитур однотонный в базовом цвете, фартук можно и нужно сделать ярким.

2. Обои

Фото: Instagram thirtythreetwentytwo

Фото: Instagram idea_home

Кухня — это мокрая зона. А обои, как известно, не любят влагу. Поэтому многие с опаской относятся к идее оформить стены в кухне обоями. Но дизайнеры часто используют эту отделку — в мокрых зонах можно клеить виниловые, жидкие и самоклеящиеся обои. Смотрите это полезное видео, чтобы правильно выбрать обои для кухни.

Неоспоримый плюс обоев — разнообразие цветов и принтов. Кухню можно разнообразить, оклеив обоями с рисунком одну стену и сделать ее акцентной. К тому же обои легко наклеить своими руками, чего не скажешь о плитке, например.

Фото: Instagram 121studio_interiors

Фото: Instagram 121studio_interiors

Фото: Instagram insidestores

Фото: Instagram engbladco

Фото: Instagram sirtankdesign

Фото: Instagram design.worthy

Фото: Instagram design.worthy

Фото: Instagram scavazzinsolutions

3. Искусственный камень

Для кухни лучше выбирать материалы с влагостойкими составами. Из преимуществ этого оформления — экологичности, прочность и простота в уходе. Если у вас квартира в доме старого фонда и вы хотите оставить природную кирпичную кладку, покройте ее специальными составами, чтобы создать защитны слой.

Фото: Instagram dsnewlook

Фото: Instagram loveofhomes

Фото: Instagram loft_wood_life

Фото: Instagram rockstone.belarus

Фото: Instagram rockstone.belarus

Фото: Instagram nash_bolshoi_remont

Фото: Instagram nash_bolshoi_remont

Фото: Instagram loft_wood_life

Фото: Instagram u.kvartira

Фото: Instagram alkuarink

Фото: Instagram brotkinaolga

Декоративная стена из камня выглядит очень стильно и подойдет любому современному стилю: от лофта до скандинавского.

4. Пробка

Пробковая стена отлично впишется в кухню в эко-стиле, минималистичную или скандинавскую. Она обладает звукоизоляционными свойствами и отлично держит тепло. В кухне пробковые стены лучше покрыть лаком или воском — тогда они прослужат дольше и станут настоящим украшением интерьера.

Фото: Instagram edouard_netchaev

Фото: Instagram edouard_netchaev

Фото: Instagram apelsin0808

5. Вагонка

Обшивка вагонкой — это традиционный способ оформления дачных домиков. Она довольно бюджетная и простая в уходе, к тому же ей легко придать нужный вид — покрасить специальной краской. Вагонкой можно оформить нижнюю часть стен в кухне (это идеальный вариант для классического стиля) и даже фартук. Тогда ее нужно покрыть лаком — и стены будет легко очистить мыльным раствором.

Фото: Instagram buildandcreatehome

Фото: Instagram windyoconnorart

Фото: Instagram vagonkainterior

Фото: Instagram nataliartdecor

Фото: Instagram nataliartdecor

6. Мозаика

Мозаику лучше применять в качестве декора — например, использовать для фартука или столешницы. Несмотря на то, что она кажется довольно хрупкой, мозаика вполне устойчива к температурам и влажности. Также с помощью мозаики можно сделать панно на стене — в интерьере кухни это выглядит необычно и стильно.

Фото: Instagram rusticdecor14

Фото: Instagram everyday_projects

Фото: Instagram christina.menprogc

Фото: Instagram avalon_mosaic

Фото: Instagram intererov

7. Декоративная штукатурка

Это настоящее украшение интерьера и нетипичное решение для кухни — поэтому и привлекательное. Пожалуй, главный минус декоративной штукатурки — цена. Оформленные таким образом стены обойдутся вам совсем недешево, но для классического стиля, ар-деко и модерна — идеальный вариант.

Фото: Instagram idea.workshop

Фото: Instagram khotindecor

Фото: Instagram elf_decor_ua 8. Пластиковые панели

Панели ПВХ идеальны для стен, если вы не хотите думать об особенном уходе. Они легко моются любыми моющимися средствами и на них меньше скапливается грязь — это делает ПВХ панели практически идеальными для семей с детьми. Но лучше не выбирать пластиковые панели для фартука, их устойчивость к высоким температурам невысокая.

Фото: Instagram irinaraykher

Фото: Instagram kitchengerwood

9. Краска

Краска — еще один простой вариант отделки стен. Лучше использовать ее вдали от рабочей зоны — окрашенные стены часто плохо моются, но зато недостатки всегда можно подкрасить оставшимся материалом. Неоспоримое преимущество краски — огромный выбор цветов. Не отказывайтесь от ярких вариантов, они придадут жизни и индивидуальности интерьеру кухни.

Фото: Instagram maryline. _

Фото: Instagram kuhnibelarusi.ru Фото: Instagram astylistguide

Фото: Instagram small.flat.ideas

Фото: Instagram luxe_design.ru Фото: Instagram haecker_moscow

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram rioka_mebel_na_zakaz

10. Грифельная краска

Грифельная стена — это «полет» для творчества. Особенно, если в доме есть дети. Но и взрослым активным творческим людям, которым часто хочется видеть что-то новое в интерьере, она понравится — ведь на грифельной стене каждый день можно рисовать новые рисунки, писать мотивирующие надписи и приятные послания членам семьи. Грифельной краской часто оформляют фартук или одну стену.

Фото: Instagram kuxdvorspb

Фото: Instagram kuxdvorspb

Фото: Instagram garmoniya_mebel_

Фото: Instagram lenalutsenko

Фото: Instagram alenaglod

Фото: Instagram my_ideal_kitchen

Фото: Instagram juli.saprykina

Чтобы облегчить ваш выбор, мы составили таблицу преимуществ и недостатков всех видов отделки.

Вид материала Преимущества Недостатки

Плитка Прочность, износостойкость, большой выбор разных форм и цветов. Нельзя уложить самостоятельно, подойдет для фартука, но не для всех стен.

Обои Огромный выбор цветов и рисунков, легко поклеить своими руками и сделать в интерьере классный акцент. Можно использовать только три вида: виниловые, жидкие, самоклеящиеся.

Камень Стойкость к температурам, влажности, декоративная привлекательность. Подойдет не для каждого стиля кухни.

Пробка Экологична, удерживает тепло и способствует звукоизоляции. Подойдет не для каждого стиля кухни.

Вагонка Бюджетная, легко покрасить без специальной подготовки поверхности. Подойдет не для каждого стиля кухни.

Мозаика Устойчива к температурам и влажности, добавляет шика и роскоши в интерьер. Подойдет только для фартука.

Штукатурка Эстетическая привлекательность. Небюджетная и не устойчива к влажности.

ПВХ панели Очень бюджетные, легко моются. Не устойчивы к высоким температурам.

Краска Огромный выбор цветов, подойдет для всех интерьерных стилей, бюджетно. Потребуется подготовка стен для окрашивания, они должны быть идеально ровными. Нежелательно использовать в районе мойки и плиты.

Грифельная краска Добавляет интерьеру индивидуальности и креатива. Мел, которым наносится рисунок, сыпется — это может вызвать аллергию. Подойдет не для всех стилей.