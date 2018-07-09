Новинки ISaloni-2018 от компании Rolf Benz

Гостиные во всем мире становятся меньше по площади — такова общая тенденция. При этом люди сейчас в большей мере, чем раньше, хотят проводить время вместе. «Совместность» — запрос времени и новый тренд современности, чутко уловленный и сформулированный компанией Rolf Benz. И на такой запрос она приготовила достойный ответ. Когда пространство гостиной ограничено, на первый план выступает комфортная функциональная мягкая мебель: именно она объединяет семью и друзей. Почитать, послушать музыку, заглянуть в смартфон или ноутбук, отдохнуть и расслабиться, просто посидеть и поговорить с близкими людьми — всё это лучше делать на комфортном диване, таком, например, как AURA.

Этот элегантный диван так же, как и диван MERA, представленный публике впервые в январе 2017 года, спроектировало для компании бюро Beck Design. Оба дивана — бестселлеры. Однако, по сравнению с диваном MERA, AURA, показанная на ISaloni-2018, — это шаг вперёд. И в особенности это касается обивок и супермягких сидений. AURA — «революция» из Нагольда (именно в этом живописном городе, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, производят диваны Rolf Benz). Обивают диваны тактильно очень приятными тканями, в том числе, натуральной шерстью. Цвета обивок — деликатные оттенки модной палитры от молочного до серо-зелёного — дополняют приятное впечатление от мягкости обивочных тканей.

Диван выглядит изящным и даже воздушным благодаря своей конструкции: подушки сидений установлены на элегантный подиум, покрытый шпоном дерева (ореха, дуба) или камня (сланца). Подиум опирается на тонкие изящные ножки. Спинка кажется достаточно низкой, но её можно легко развернуть, сделать высокой и слегка наклонить назад. А если сиденье развернуть, то на подиуме освобождается дополнительное место с функцией журнального столика: сюда можно поставить чашку, положить журнал, ноутбук, телефон. Так что AURA — гибкая система, способная создать комфорт в любом пространстве.

Есть такие варианты: отдельный диван шириной 244 см и модульные версии, включая угловую, с разнообразными опциями. Предусмотрено два варианта высоты сиденья: 41 или 44 см. Подушки сиденья и спинки супермягкие и суперкомфортные, плюс можно добавить дополнительные подушки в разных комбинациях по запросу клиента. Ножки покрыты алюминием, чёрным либо цвета «серая умбра».

Функциональность, комфорт, изящество дизайнерского решения и высокое качество Made in Germany — всё это делает диваны AURA воплощением того, что мы сегодня понимаем под выражением «современная роскошь».

Развивая темы современной роскоши и совместности, компания также представила на выставке в Милане стулья Rolf Benz 655, спроектированные дизайнерским дуэтом Hoffmann/Kahleyss. Стулья в обивке из мягкой шерсти пудровых оттенков — воплощение уюта и изящества. Привлекателен комбинированный вариант обивки из двух цветов — бежевого и молочного. (И, кстати, комбинирование, — это сегодня тоже модная тенденция).

Стулья сочетаются с другой новинкой: со скульптурным биоморфным столом Rolf Benz 988 по дизайну знаменитого Бодо Шперляйна. Этот стол из массива дерева — уникальная вещь ручной работы, настоящий арт-объект. У него нет традиционных ножек: вместо них волнообразное подстолье, на которое опирается столешница. Можно спрогнозировать, что это одна из тех вещей, которые всегда будут актуальны, потому что они вне времени.

Дизайнерская вещь — всегда послание. И этим предметам мебели тоже есть о чем рассказать: о том, что в глобальном, меняющемся мире дом — это по-прежнему и «крепость», и «причал». О том, что дом — лучшее место для общения. И просто: лучшее место.

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