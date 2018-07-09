Жидкие обои — технология нанесения

Рынок строительных услуг и сопутствующих специализированных товаров с каждым годом становится всё разнообразнее, возникают новаторские разработки, идущие в ногу со временем. Одной из таких разработок стали жидкие обои, которые являются прекрасной альтернативой классическим бумажным рулонным обоям.

Жидкие обои — это декоративное покрытие для стен и потолков, представляющее собой экологически чистую смесь из целлюлозных или хлопковых волокон, клеевого состава и особых красителей. В отдельных случаях могут включать в себя минеральную крошку, перламутр, гранулы, блестки и иные компоненты, способные украсить интерьер или придать ему пикантности.

Существует мнение, что жидкие обои — это один из вариантов штукатурки. Оно в корне неверно. Принципиальное отличие заключается в том, что в составе жидких обоев отсутствует песок.

Данный вид отделочного материала обладает множеством достоинств. Во-первых, натуральные компоненты, входящие в его состав, имеют нейтральный электрический заряд, и, следовательно, обладают антистатическими свойствами. Это значит, что пыль будет от них отталкиваться, а это имеет огромное значение в быту, особенно для аллергиков. Во-вторых, они отвечают современным стандартам пожарной безопасности.

Плюс ко всему, жидкие обои прекрасно сохраняют свой внешний вид, не выцветая под воздействием солнечных лучей; при нанесении их на стены не образуются стыки; срок эксплуатации — не ограничен. За счет содержания множества мелких пор способны поглощать избыток влаги и отдавать ее при излишней сухости в помещении.

Наносить их можно на поверхность любой, даже самой сложной, формы. Есть возможность комбинировать обои, и даже делать с их помощью всевозможные аппликации, панно и рисунки, претворяя в жизнь свои самые смелые дизайнерские фантазии — всё это благодаря тому, что существует огромное многообразие узоров, фактур и расцветок.

Из недостатков следует отметить длительность высыхания материала (до 48-72 часов), что связано с микропористостью структуры, и нежелательность его использования в местах с повышенной влажностью из-за высокой гигроскопичности.

Существует три вида жидких обоев:

— шелковые (наиболее долговечные и качественные);

— целлюлозные;

— шелково-целлюлозные.

Жидкие обои изначально представляют собой расфасованную в пластиковые пакеты сухую сыпучую смесь, которую нужно разбавлять водой строго в соответствии с инструкцией — для получения правильных пропорций и нужной консистенции. Такие смеси, в свою очередь, подразделяют по типу использования на:

— готовые к применению;

— требующие профессиональных навыков.

Первые являются законченным продуктом, в который нужно лишь добавить воду; вторые продаются в белом цвете, и предполагают самостоятельное добавление нужных красителей и декоративных элементов.

Прежде, чем использовать жидкие обои, нужно предварительно подготовить поверхность для их нанесения. По итогу она должна стать однородной, без выбоин, трещин, сильных перепадов и углублений, желательно светлого цвета, относительно прочной.

Все материалы, покрывавшие стены ранее, должны быть тщательно удалены — не важно, краска это, штукатурка или старые обои. В дальнейшем имеется риск их отслоения вместе с новым покрытием. Так же удаляются выступающие шурупы, саморезы, гвозди и любые иные металлические или пластиковые элементы.

Освобожденные поверхности следует очистить от загрязнения; если имеются участки, пораженные грибком — применить антисептик, затем удалить пыль и высушить обрабатываемые площади.

Финальным действием подготовительного этапа должна стать обработка стен грунтовкой глубокого проникновения, которую наносят в 2-3 слоя с трехчасовым перерывом. После этого можно уже наносить специальную шпаклевку под жидкие обои.

Выводить поверхность стены в уровень и делать ее идеально ровной не требуется, так как они обладают хорошей укрывистостью и эластичностью, и скрывают мелкие дефекты и незначительные неровности.

Основной этап — нанесение жидких обоев — требует соблюдения определенных условий и технологий:

• температура помещения, в котором наносят жидкие обои, должна составлять не менее +10 градусов.

• после разведения сухой готовой смеси строго в соответствии с приложенной инструкцией, ей дают «настояться» в течение 6-12 часов. Перед непосредственным применением полученную пасту размешивают повторно.

• блестки, гранулы, перламутр и иные декоративные добавки не следует смешивать в сухом виде с волокнами и клеем. Их нужно первыми добавить в воду, перемешать, и лишь затем добавить основу обоев. Таким образом, получится субстанция с равномерно распределенными в ней компонентами.

Жидкие обои наносятся вручную при помощи шпателя (толщина слоя — 2-3 мм), либо с применением специального пистолета-пульверизатора (хоппера). В емкость такого инструмента загружается приготовленная смесь, которая под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность.

Клеят жидкие обои небольшими участками, постепенно «наращивая» их площадь. После заполнения каждого участка исходным материалом, следует разравнять его при помощи терки или шпателя, чтобы избежать появления комочков и борозд.

Полностью нанесенное покрытие высыхает в течение 48-72 часов, в зависимости от влажности и температуры помещения.

Для повышения влагостойкости жидких обоев можно нанести поверх на них бесцветный акриловый лак на водной основе.