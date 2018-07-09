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В Некрасовке отремонтируют детский сад на Рождественской улице
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В Некрасовке отремонтируют детский сад на Рождественской улице 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Ремонт проведут в дошкольном отделении школы № 2053 (улица Рождественская, дом 21, корпус 3) в Некрасовке.
— Ремонтные работы проведут не только в здании детского сада, но и на прилегающей территории, где отремонтируют веранды, а забор облицуют поликарбонатом, — сообщили в администрации учреждения.
В рамках ремонтных работ планируется покрасить в здании стены и потолки в физкультурном зале, раздевалках, рекреациях, коридорах, комнате приема пищи, музыкальном зале, кружковой комнате и других помещениях. Также будут переоборудованы санузлы, обновлены пандусы, крыльцо и входные группы.
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