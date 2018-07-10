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Тест: что о вас расскажет ваш стиль одежды?
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Тест: что о вас расскажет ваш стиль одежды?
Passion.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
Известная пословица гласит: «По одежке встречают». Действительно, по тому как человек одевается, можно многое сказать о его характере. Пройдите наш тест и узнайте, что ваш стиль одежды говорит о вас.
Фото: Shutterstock
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