Тест: что о вас расскажет ваш стиль одежды?

Известная пословица гласит: «По одежке встречают». Действительно, по тому как человек одевается, можно многое сказать о его характере. Пройдите наш тест и узнайте, что ваш стиль одежды говорит о вас.

Фото: Shutterstock