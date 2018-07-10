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Китайские книжные магазины в борьбе за высокий «показатель лица»
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Китайские книжные магазины в борьбе за высокий «показатель лица» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
Сиань, 9 июля /Синьхуа/ — В последние годы в крупных китайских городах появляется все больше книжных магазинов с высоким «показателем лица». Такие магазины отличаются оригинальным дизайном, модным интерьером, богатством ассортимента и многофункциональностью.
Для посетителей здесь созданы все условия для комфортного чтения и отдыха.
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