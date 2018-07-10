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5 идей для интерьера в средиземноморском стиле
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5 идей для интерьера в средиземноморском стиле 

Inmyroom 8 часов назад
Фото: Inmyroom
К морю и солнцу хочется в любое время года. А если мы скажем, что не обязательно куда-то уезжать, чтобы быть счастливым? Рассказываем, как создать у себя в квартире атмосферу солнечной Греции и Италии.
Хотите добавить морской свежести в интерьер — выкрасьте стены в синий или голубой или добавьте яркие акценты. Это могут быть отдельные предметы мебели, светильники, вазы, подсвечники или текстиль.
Не бойтесь переборщить — холодные оттенки всегда можно разбавить белым. А придать комнате легкости и навеять ассоциации с морской пеной поможет легкий прозрачный тюль.
Разбавьте холодную гамму теплым желтым цветом — и даже в пасмурный день у вас дома будет солнечно.
Отличная идея для кухни: миксовать желтые стены с бело-голубым гарнитуром. Можно добавить элементы мозаики в оформлении фартука, чтобы почувствовать себя в одном из маленьких греческих домиков на побережье Средиземного моря.
Мебель и аксессуары из камня, дерева или стекла смотрятся очень лаконично и не перегружают интерьер. Добавьте яркий текстиль — однотонные подушки и пледы плюс немного геометрии.
Кстати, плетеные и бумажные подвесные светильники в такой обстановке будут смотреться даже интереснее стеклянных.
Морской интерьер должен быть лаконичным — минимум ненужных деталей и максимум простора. Если диван — то на ножках, если журнальный столик — то с прозрачным или сетчатым основанием, если зеркало — то без вычурных деталей или массивной рамы.
Приветствуются минималистичные подвесные светильники, которые буквально растворяются в интерьере и не перегружают его.
И последнее — но не по значимости — детали интерьера. Картины и панно с рыбками, корабли в бутылках, статуэтки в виде яхт, морские звезды, спасательные круги и якоря на стенах завершат интерьер.
На обложке: дизайн-проект Татьяны Казанцевой.
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