5 идей для интерьера в средиземноморском стиле

К морю и солнцу хочется в любое время года. А если мы скажем, что не обязательно куда-то уезжать, чтобы быть счастливым? Рассказываем, как создать у себя в квартире атмосферу солнечной Греции и Италии.

Хотите добавить морской свежести в интерьер — выкрасьте стены в синий или голубой или добавьте яркие акценты. Это могут быть отдельные предметы мебели, светильники, вазы, подсвечники или текстиль.

Не бойтесь переборщить — холодные оттенки всегда можно разбавить белым. А придать комнате легкости и навеять ассоциации с морской пеной поможет легкий прозрачный тюль.

Разбавьте холодную гамму теплым желтым цветом — и даже в пасмурный день у вас дома будет солнечно.

Отличная идея для кухни: миксовать желтые стены с бело-голубым гарнитуром. Можно добавить элементы мозаики в оформлении фартука, чтобы почувствовать себя в одном из маленьких греческих домиков на побережье Средиземного моря.

Мебель и аксессуары из камня, дерева или стекла смотрятся очень лаконично и не перегружают интерьер. Добавьте яркий текстиль — однотонные подушки и пледы плюс немного геометрии.

Кстати, плетеные и бумажные подвесные светильники в такой обстановке будут смотреться даже интереснее стеклянных.

Морской интерьер должен быть лаконичным — минимум ненужных деталей и максимум простора. Если диван — то на ножках, если журнальный столик — то с прозрачным или сетчатым основанием, если зеркало — то без вычурных деталей или массивной рамы.

Приветствуются минималистичные подвесные светильники, которые буквально растворяются в интерьере и не перегружают его.

И последнее — но не по значимости — детали интерьера. Картины и панно с рыбками, корабли в бутылках, статуэтки в виде яхт, морские звезды, спасательные круги и якоря на стенах завершат интерьер.