Пентхаус в Минске в стиле современной классики

Чтобы оформить пентхаус для временного проживания, профи из бюро «Бахарев и партнеры» взяли все лучшее от городской квартиры и люксового отеля: здесь уютно, элегантно и нет ничего лишнего.

Заказчик — бизнесмен, постоянно живет в Москве, но регулярно по работе бывает в Минске. Даже самый лучший отель не заменит ощущение собственного дома. Поэтому, когда появилась идея обустроить «командировочную» квартиру, заказчик пригласил московское бюро «Бахарев и партнеры», чтобы ее реализовать.

Пентхаус расположен в современном доме, построенном в стилистике исторической архитектуры, из панорамных окон открывается вид на город и парк. Архитекторы постарались сохранить ощущение света и воздуха, объединив кухню и гостиную в единое пространство. Спальня с ванной комнатой тоже получились большими и удобными. Конечно, светлая цветовая палитра тоже сыграла свою роль.

Чтобы создать ощущение люксового номера в гостинице, в отделке сделали ставку на благородные материалы — доска из массива дерева, мрамор. Для комнат и прихожей выбрали качественные обои с классическим принтом.

К спальне примыкает вместительная гардеробная: здесь всегда есть запас одежды, и отпадает необходимость брать с собой чемоданы в короткую бизнес-поездку.

Несмотря на то что на кухне почти не готовят, большому гарнитуру позавидует любой кулинар. Его изготовили на итальянской фабрике Cesar из натурального дерева по эскизам дизайнера. Помимо большого количества шкафов, он полностью экипирован всей необходимой бытовой техникой.

«Заказчику нравятся сдержанные элегантные интерьеры: мы предложили холодную цветовую гамму и использовали ее не только в отделке, но и в мебели и аксессуарах», — рассказывают авторы проекта.

Для гостиной выбрали два мягких дивана Chester Moon цвета слоновой кости — их обивка в технике капитоне делает интерьер интереснее. А роскошная люстра Barovier & Toso из муранского стекла придает всему пространству классическую элегантность.

Интерьер спальни оформили в более темной и теплой гамме, но и здесь прослеживается общая стилистика: орнаменты, простежка капитоне на изголовье кровати известной марки Visionnaire и блестящие поверхности создают благородную, но в то же время уютную обстановку — идеальное место для отдыха в командировке.

Гостиная Напольное покрытие: доска из массива дерева, Finex Мебель: диваны, Chester Moon; столик Trinity, Baxter; банкетка, Christopher Guy Освещение: светильник в гостиной, Barovier & Toso; шары-светильники в кухне, Moooi

Кухня Гарнитур: Cesar

Коридор Мебель: консоль, светильники, бра, Eichholtz; зеркальный шкаф, Bizzotto

Спальня Мебель: кровать, Pitti; шезлонг, Alice; прикроватные тумбочки, Rondo; шкаф, Reeve Освещение: бра, Visionnaire, подвесные светильники, Terzani