Почему не цветут розы: семь возможных причин

Ваши розы плохо цветут или вовсе отказываются это делать? Значит, что-то пошло не так. Ведь у всякой нормальной и здоровой розы каждый побег заканчивается бутоном или соцветием. В чем же дело? Причин, отчего роза не дает цветов, может быть целый «букет». Рассмотрим их.

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1. Первый год – не в счет

Начнем с того, что роза первого года посадки может и не зацвести – все зависит от кондиции саженца, в каком состоянии он дождался высаживания (лежал ли в холодильнике или приехал в контейнере уже с бутонами), грамотных действий садовода во время посадки и ухода. Более того, даже если молодая роза обнаружит стремление зацвести, давать ей этого не советуют — пусть получше приживется на новом месте. Можно лишь удовлетворить любопытство и дождаться, когда откроется один цветок, который потом все-таки лучше сорвать.

Еще одно замечание для начинающих розоводов. Плетистые розы-рамблеры (Rambler roses) зацветают только на второй год, и то лишь при условии успешной зимовки. Поэтому если вы посадили в саду вьющуюся розу из группы рамблеров, не пытайтесь дождаться в это лето ее цветения. Надо будет тщательно по всем правилам укрыть на зиму отрастающие побеги, которые зацветут на следующий год.

2. Неправильное место посадки

Определяющее значение при культивировании роз в холодном российском климате имеет место посадки. Следует знать, что розы, эти уроженцы южных краев, очень чувствительны к недостатку солнечного света. Им для полноценного развития и цветения нужно не менее 8 часов полного солнца. Степень освещенности определяет силу роста, количество цветков, здоровье розового куста. Поэтому сажать его следует на максимально открытом участке. Это непременное условие! Если вы посадили розу в тени деревьев, заборов или строений, – цветения можете не ждать, его не случится.

Розы, в силу своего южного происхождения, весьма теплолюбивые растения, поэтому место посадки должно быть защищено от сквозняков, тем более от постоянно дующих ветров. При высаживании следует обеспечить нежным красавицам все необходимы экологические условия — солнечный свет, плодородные и проницаемые почвы, отсутствие конкуренции, отчего розу издавна сажали исключительно в розариях или в моноклумбах. При таком способе размещения, кстати, за ними гораздо легче ухаживать. Не стоит размещать розы рядом с кустарниками, такими как сирень, чубушник или спиреи, которые будут мощными конкурентами в борьбе за воду и элементы питания, роза в таком случае окажется в угнетенном состоянии и также не будет цвести.

3. Неправильная обрезка

Следующая возможная причина отсутствия цветения – неправильная обрезка. Весной некоторые группы роз (шрабы, английские розы, клайминги) ни в коем случае нельзя подвергать сильной обрезке. Для них применяется лишь санитарная и легкая формирующая стрижка, когда укорачивают верхушки на сильную почку. Это делается для стимулирования ветвления.

Не стоит из высокого шраба пытаться сформировать небольшую кустовую розу. Обрезав его стебли наполовину (как иногда советуют), вы значительно отодвинете время цветения, так как растение долго будет приходить в себя после этой процедуры, отращивая новые побеги. Но, что интересно, характер роста у нее останется прежним, то есть все жертвы будут напрасными.

Летом для того, чтобы заставить розу выпустить новые цветущие побеги, надо своевременно удалять увядшие цветки. Если вы живете на даче, это желательно делать каждый день, выходя с секатором в сад. Пренебрегая этим правилом, вы не дождетесь повторного цветения.

Кроме того, все так называемые «слепые» побеги, которые не выпустили бутонов, надо укоротить (непременно на сильную почку) примерно наполовину, тем самым побуждая розу ветвиться. Такой прием позволяет добиться цветения. Но это все при условии, что растение здорово и получает достаточно солнечного света и питания.

Еще один нюанс: если весной вы по какой-то причине (не знали, не заметили или элементарно поленились) не удалили тонкие и непродуктивные побеги, растущие внутрь куста или близко к земле, которые никогда не зацветут, удалите их летом. Тут действует важное правило английских цветоводов: на розовом кусте не должно оставаться побегов тоньше обычного карандаша. Роза, освободившись от них, сконцентрирует силы на цветении основных.

4. Неправильный уход

Следующая возможная причина, почему розы отказываются цвести – неправильный, говоря ученым языком, агрофон. Роза – растение интенсивного ухода. Она требует дополнительного питания, своевременного опрыскивания против многочисленных вредителей, борьбы с болезнями. Ослабленный, недокормленный, угнетенный куст с опавшими от недугов листьями вряд ли наберется сил, чтобы порадовать вас цветением.

Однако тут нельзя переусердствовать: часто садоводы, пытаясь добиться максимального результата в культивировании роз у себя в саду, слишком увлекаются удабриванием. Этому немало способствуют некоторые печатные издания, в которых советуют чуть ли не еженедельно давать розам то корневые, то внекорневые подкормки. Розы в результате оказываются перекормленными, силы уходят в листву, а цветение бывает скудным. Замечено, что такие растения гораздо хуже зимуют, так как их побеги не успевают толком одревеснеть.

Поэтому подкормки должны быть сбалансированными по составу элементов и оправданными. Наблюдайте за вашими любимцами – если вдруг появятся какие-то признаки голодания, пятна на листьях, тонкие побеги, слабое цветение – и только в этом случае придите на помощь.

Не увлекайтесь азотными удобрениями, розам более показаны калийные – монофосфат калия, калимагнезия. А лучше всего, как показывает опыт, весной замульчировать посадки роз конским навозом. Он действует на эти растения каким-то чудодейственным образом: розы вырастают сильными, со здоровой листвой, цветки становятся ярче, дольше держатся на кусте и – практически не болеют!

5. Корневая поросль

Не будет полноценно цвести и роза, буквально «задушенная» корневой порослью. Сама поросль шиповника, на который обычно прививают культурные сорта, не цветет. Неопытные садоводы иногда принимают ее за побеги своей розы. А поросль надо незамедлительно удалять, так как она отбирает у розы элементы питания и глушит ее. Доминирование корневой поросли свидетельствует о том, что при посадке была допущена ошибка – саженец не заглубили на должную глубину (3–5 см)

6. Бактериальный ожог

Надо знать, что никогда не зацветут побеги, пораженные бактериальным ожогом, который случается после зимовки роз под укрытием. Такой побег не стоит оставлять, его надо решительно и без промедления вырезать сразу же после того, как сняли укрытие, так как он может инфицировать остальные стебли куста. Иногда его можно проглядеть, не заметить сразу, но со временем он не будет развиваться и постепенно совсем засохнет, так и не дав цветков.

7. Старение

Плохо цветут и старые розы. Если они растут у вас более 3 лет, пришла пора их омолодить. Для чего это делается? Дело в том, что старая древесина розы плохо проводит питательные вещества, постепенно растение начинает скудно цвести и в конце концов погибает по неизвестным причинам. Поэтому каждый год по весне выпиливают успевшие сильно задеревенеть трехлетние побеги, взамен которых куст выпустит новые, молодые, зеленые, и они уже подхватят эстафету цветения.

Скорая помощь

Так что же все-таки делать, если роза не зацвела? Если ваша красавица, которая вдруг отказывается цвести, моложе 3 лет, «сидит» на хорошем месте, на вид здорова, её стебли не поражены бактериальным ожогом, она не угнетена корневой порослью, то перво-наперво предлагается провести следующие мероприятия:

удалить все ненужные побеги – тонкие, слепые, мелкие, растущие внутри и внизу куста, причем аргумент «жалко» в этом случае не должен приниматься во внимание;

после этого провести стимулирующую обрезку на сильный лист или почку (роза сама это покажет, обычно в этом месте формируется новый побег). Все, что сверху, надо решительно удалить;

далее дать подкормку с преобладанием калия и гуматов в сочетании с микроэлементами.

Попробуйте, эти меры должны помочь переломить ситуацию. И ждите цветения! Если его не случиться, то вернитесь в начало статьи, анализируйте ситуацию с конкретно вашими розами и принимайте меры. Все поправимо!