Егор Крид, Стас Михайлов, Дима Билан: как выглядят дома отечественных звезд

Квартира Егора Крида в Москве — типичное холостяцкое гнездышко. Недвижимость, по словам певца, принадлежит его сестре, которая несколько лет назад переехала жить в Лос-Анжелес. Продуманного интерьера в жилье нет: обычные белые стены и ламинат.

В квартире Крида есть небольшая звукозаписывающая студия с минимальным набором инструментов. Именно здесь артист создает свои хиты.

Ну и, конечно, у такого красавчика не может не быть личного спортзала. В небольшой комнате с живописным видом на столицу Крид уместил огромное количество гантелей и повесил колонки. Качать мышцы под любимые треки куда приятнее.

Певец живет в элитном жилом комплексе Barkli Plaza в полутора километрах от Кремля. На ремонт квартиры натуральный блондин потратил более миллиона евро.

Преображение своих апартаментов площадью почти 400 квадратных метров Басков доверил лично модельеру Валентину Юдашкину . Совместно они выбрали интерьер в изысканном викторианском стиле, который подчеркивает успех и респектабельность жильца. В обстановке комнат использовались только ценные породы дерева, антикварная мебель и дорогие ткани — бархат и парча.

Роскошный диван в викторианском стиле из массива дерева, обитый текстилем с рисунком, доступен в компании CASA MILANO. В комплект входят декоративные подушки.

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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Главным лейтмотивом интерьера стало золото. Оно повсюду — от потолка до ножек столов. В центре комнаты красуется раритетный черный рояль. Всего же в квартире насчитывается четыре спальни, две гостиные, несколько ванных комнат.

Король российской эстрады Филипп Бедросович живет со своими детьми в шикарном поместье на самом элитном полуострове Подмосковья — в Мякининской пойме. Роскошная усадьба певца стоимостью более 12 миллионов долларов выполнена в стиле итальянской неоклассики.

На первый этаж ведут две деревянные лестницы. Здесь расположены игровая зона, кухня, столовая и буфет. В холлах можно увидеть арки и колонны. Для стен и потолка артист выбрал светлые бежевые тона. На стенах висят картиры в стиле поп-арт от немецкого художника Тома Хоффмана

В интерьере столовой и гостиной преобладает стиль рококо. Резные стулья, кожаные диваны и антикварные стеллажи, отлично сочетающиеся с канделябрами и стеклянными столиками. Есть несколько приемов, как оформить небольшую российскую квартиру, в том числе хрущёвку, в стиле рококо — как у Киркорова. И это не будет выглядеть нелепо!

Отдельного внимания заслуживает детская Мартина и Аллы-Виктории. Ее Филипп Киркоров создавал вместе с дизайнерами шоу «Идеальный ремонт». Певец заказал для своих отпрысков настоящий мини-город, в центре которого стоит двухэтажный домик с куклами в человеческий рост.

Квартира Тимати

Тимати одна из самых скромных квартир. Жилье площадью в 70 квадратных метров находится в жилом комплексе в московском районе Раменки.

Квартира обставлена изысканной мебелью из дорогих пород дерева в этнических мотивах. На стенах развешаны гонги и картины популярных африканских живописцев. В квартире много раритетных вещей, которые стоят баснословных денег: к примеру, статуя Будды 18 века, шкура зебры.

Кровать певцу привезли из Кейптауна. А вместо барной стойки певец установил рояль. Теперь на нем располагаются напитки и фрукты.

Ванная комната сделана под турецкий хаммам. Стены вымощены мраморной плиткой, а посередине красуется дорогое кожаное кресло.

Спальня Тимати также выдержана в африканских мотивах. В интерьере преобладают теплые оттенки коричневого и бежевый. В дизайне присутствуют предметы в духе модернизма, которые удивляют и вдохновляют. На стене огромное солнце, а кроватные подушки обшиты шкурами животных.

Самый высокооплачиваемый певец российской эстрады может себе позволить особняк на Рублевке за миллион евро. Дом оформлен в светлых тонах. Его отличают огромные комнаты с высокими потолками общей площадью 580 квадратных метров.

В гостиной Михайлова стоят белые колонны, украшенные лепниной, висит люстра из муранского стекла, привезенная из Венеции.

После выхода в эфир программы «Пока все дома» телезрители буйно обсуждали усадьбу Стаса Михайлова в соцсетях. Пользователей поразило роскошное убранство особняка: ведущий Тимур Кизяков сидел за мраморным столом, а по дому передвигался в одноразовых тапочках.

Дом Анастасии Волочковой

Дом Анастасии Волочковой тоже не из дешевых. За особняк в Подмосковье балерина заплатила 2 миллиона долларов. Трехэтажный коттедж площадью 850 квадратных метров выглядит не хуже, чем Большой театр. Стены и потолки украшены картинами и портретами самой дивы, на потолках висят хрустальные люстры.

При входе в особняк стоит шикарная мраморная лестница с коваными перилами. На стенах огромные фрески. Для Анастасии это всего лишь декорации для фотографий в стойках.

Гостиная оформлена в нежных пастельных тонах. Мебель сделана на заказ в Италии. В центре комнаты стоит изысканный камин, вокруг вазы с цветами. Прима очень гордится своим домом и сравнивает его с лучшими гостиницами, в которых она останавливается во время гастролей.

У Билана крошечная и очень скромная трехкомнатная квартира площадью всего около 100 квадратных метров. Живет Дима в московской новостройке недалеко от станции метро «Полежаевская». В квартире Билана нет лепнин, позолоченных потолков и лестниц.

В спальне, выполненной в серо-коричневых тонах, присутствует и модный геометрический принт. Он задействован в отделке и текстиле комнаты.

Постельное белье с актуальным в этом сезоне геометрическим принтом можно найти в салоне постельного убранства «Перина Перони». Копмлект выполнен из качественного стопроцентного хлопка, который не деформируется и гарантирует комфортный и здоровый сон.

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Цена: от 3 990 руб.

Телефон: +7 (343) 302-14-06 Сайт: perina-peroni.ru Кухня обставлена просто и изысканно. Дорогая темно-коричневая мебель отлично сочетается с кофейными портьерами и хрустальными люстрами. Причем комната обставлена по правилам фен-шуй, которые привлекают в дом богатство и благополучие. Певец признается, что дизайн для квартиры выбирал самостоятельно. По собстенному сценарию в доме появилась и потайная комната, которую артист старается никому не показывать.

Оформлением квартиры занимался знаменитый декоратор Габан О’Киф, который спроектировал дом для Элтона Джона . Российским селебрити он предложил создать подобие роскошной яхты. Для этого в отделке стен и потолка использовались панели из белого дуба, мрамора и стекла.

Просторная гостиная поделена на несколько зон. В центре яркий бирюзовый диван для семейных вечеров. У окон зона для чтения книг, а под боком сама библиотека.

В ванной стены и потолок отделаны бежевым и бордовым мрамором. Слева белоснежная ванна, справа — вешалка для полотенец. А в центре стоит бархатный диван с леопардовыми подушками: для тех, кто в ожидании ванных процедур.

Стены в спальне обиты черным бархатом, на полу — мягчайший белый ковер. Бархат дизайнер использовал и для кресел в гардеробной Валерии, которая находится в соседней комнате.

Не менее мягкие ковры белого цвета, чем в спальне Валерии и Иосифа Пригожина, представлены в сети магазинов ковров kover.spb.ru. Ковры выполнены из полипропилена, который не вызывает аллергии и не собирает в себя пыль.

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