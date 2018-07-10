Егор Крид, Стас Михайлов, Дима Билан: как выглядят дома отечественных звезд 

Квартира Егора Крида
Квартира Егора Крида в Москве — типичное холостяцкое гнездышко. Недвижимость, по словам певца, принадлежит его сестре, которая несколько лет назад переехала жить в Лос-Анжелес. Продуманного интерьера в жилье нет: обычные белые стены и ламинат.
В квартире Крида есть небольшая звукозаписывающая студия с минимальным набором инструментов. Именно здесь артист создает свои хиты.
Ну и, конечно, у такого красавчика не может не быть личного спортзала. В небольшой комнате с живописным видом на столицу Крид уместил огромное количество гантелей и повесил колонки. Качать мышцы под любимые треки куда приятнее.
Квартира Николая Баскова
Певец живет в элитном жилом комплексе Barkli Plaza в полутора километрах от Кремля. На ремонт квартиры натуральный блондин потратил более миллиона евро.
Преображение своих апартаментов площадью почти 400 квадратных метров Басков доверил лично модельеру Валентину Юдашкину. Совместно они выбрали интерьер в изысканном викторианском стиле, который подчеркивает успех и респектабельность жильца. В обстановке комнат использовались только ценные породы дерева, антикварная мебель и дорогие ткани — бархат и парча.
Роскошный диван в викторианском стиле из массива дерева, обитый текстилем с рисунком, доступен в компании CASA MILANO. В комплект входят декоративные подушки.
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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Главным лейтмотивом интерьера стало золото. Оно повсюду — от потолка до ножек столов. В центре комнаты красуется раритетный черный рояль. Всего же в квартире насчитывается четыре спальни, две гостиные, несколько ванных комнат.
Король российской эстрады Филипп Бедросович живет со своими детьми в шикарном поместье на самом элитном полуострове Подмосковья — в Мякининской пойме. Роскошная усадьба певца стоимостью более 12 миллионов долларов выполнена в стиле итальянской неоклассики.
На первый этаж ведут две деревянные лестницы. Здесь расположены игровая зона, кухня, столовая и буфет. В холлах можно увидеть арки и колонны. Для стен и потолка артист выбрал светлые бежевые тона. На стенах висят картиры в стиле поп-арт от немецкого художника Тома Хоффмана.
В интерьере столовой и гостиной преобладает стиль рококо. Резные стулья, кожаные диваны и антикварные стеллажи, отлично сочетающиеся с канделябрами и стеклянными столиками. Есть несколько приемов, как оформить небольшую российскую квартиру, в том числе хрущёвку, в стиле рококо — как у Киркорова. И это не будет выглядеть нелепо!
Отдельного внимания заслуживает детская Мартина и Аллы-Виктории. Ее Филипп Киркоров создавал вместе с дизайнерами шоу «Идеальный ремонт». Певец заказал для своих отпрысков настоящий мини-город, в центре которого стоит двухэтажный домик с куклами в человеческий рост.
Квартира Тимати
У Тимати одна из самых скромных квартир. Жилье площадью в 70 квадратных метров находится в жилом комплексе в московском районе Раменки.
Квартира обставлена изысканной мебелью из дорогих пород дерева в этнических мотивах. На стенах развешаны гонги и картины популярных африканских живописцев. В квартире много раритетных вещей, которые стоят баснословных денег: к примеру, статуя Будды 18 века, шкура зебры.
Кровать певцу привезли из Кейптауна. А вместо барной стойки певец установил рояль. Теперь на нем располагаются напитки и фрукты.
Ванная комната сделана под турецкий хаммам. Стены вымощены мраморной плиткой, а посередине красуется дорогое кожаное кресло.
Спальня Тимати также выдержана в африканских мотивах. В интерьере преобладают теплые оттенки коричневого и бежевый. В дизайне присутствуют предметы в духе модернизма, которые удивляют и вдохновляют. На стене огромное солнце, а кроватные подушки обшиты шкурами животных.
Дом Стаса Михайлова
Самый высокооплачиваемый певец российской эстрады может себе позволить особняк на Рублевке за миллион евро. Дом оформлен в светлых тонах. Его отличают огромные комнаты с высокими потолками общей площадью 580 квадратных метров.
В гостиной Михайлова стоят белые колонны, украшенные лепниной, висит люстра из муранского стекла, привезенная из Венеции.
После выхода в эфир программы «Пока все дома» телезрители буйно обсуждали усадьбу Стаса Михайлова в соцсетях. Пользователей поразило роскошное убранство особняка: ведущий Тимур Кизяков сидел за мраморным столом, а по дому передвигался в одноразовых тапочках.
Дом Анастасии Волочковой
Дом Анастасии Волочковой тоже не из дешевых. За особняк в Подмосковье балерина заплатила 2 миллиона долларов. Трехэтажный коттедж площадью 850 квадратных метров выглядит не хуже, чем Большой театр. Стены и потолки украшены картинами и портретами самой дивы, на потолках висят хрустальные люстры.
При входе в особняк стоит шикарная мраморная лестница с коваными перилами. На стенах огромные фрески. Для Анастасии это всего лишь декорации для фотографий в стойках.
Гостиная оформлена в нежных пастельных тонах. Мебель сделана на заказ в Италии. В центре комнаты стоит изысканный камин, вокруг вазы с цветами. Прима очень гордится своим домом и сравнивает его с лучшими гостиницами, в которых она останавливается во время гастролей.
Квартира Димы Билана
У Билана крошечная и очень скромная трехкомнатная квартира площадью всего около 100 квадратных метров. Живет Дима в московской новостройке недалеко от станции метро «Полежаевская». В квартире Билана нет лепнин, позолоченных потолков и лестниц.
В спальне, выполненной в серо-коричневых тонах, присутствует и модный геометрический принт. Он задействован в отделке и текстиле комнаты.
Постельное белье с актуальным в этом сезоне геометрическим принтом можно найти в салоне постельного убранства «Перина Перони». Копмлект выполнен из качественного стопроцентного хлопка, который не деформируется и гарантирует комфортный и здоровый сон.
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Где: салон постельного убранства «Перина Перони»
Цена: от 3 990 руб.
Телефон: +7 (343) 302-14-06 Сайт: perina-peroni.ru Кухня обставлена просто и изысканно. Дорогая темно-коричневая мебель отлично сочетается с кофейными портьерами и хрустальными люстрами. Причем комната обставлена по правилам фен-шуй, которые привлекают в дом богатство и благополучие. Певец признается, что дизайн для квартиры выбирал самостоятельно. По собстенному сценарию в доме появилась и потайная комната, которую артист старается никому не показывать.
Квартира Валерии и Иосифа Пригожина
Оформлением квартиры занимался знаменитый декоратор Габан О’Киф, который спроектировал дом для Элтона Джона. Российским селебрити он предложил создать подобие роскошной яхты. Для этого в отделке стен и потолка использовались панели из белого дуба, мрамора и стекла.
Просторная гостиная поделена на несколько зон. В центре яркий бирюзовый диван для семейных вечеров. У окон зона для чтения книг, а под боком сама библиотека.
В ванной стены и потолок отделаны бежевым и бордовым мрамором. Слева белоснежная ванна, справа — вешалка для полотенец. А в центре стоит бархатный диван с леопардовыми подушками: для тех, кто в ожидании ванных процедур.
Стены в спальне обиты черным бархатом, на полу — мягчайший белый ковер. Бархат дизайнер использовал и для кресел в гардеробной Валерии, которая находится в соседней комнате.
Не менее мягкие ковры белого цвета, чем в спальне Валерии и Иосифа Пригожина, представлены в сети магазинов ковров kover.spb.ru. Ковры выполнены из полипропилена, который не вызывает аллергии и не собирает в себя пыль.
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