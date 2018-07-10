Куда сажать цветы: 5 способов посадить цветы красиво

Лето в разгаре, а значит, на наших садовых участках теперь красиво! Живые цветы — это вообще лучший декор, который не нуждается в дополнениях. Но иногда нам хочется сделать дачный ландшафт менее скучным, более оригинальным, чуточку необычным и, конечно, неповторимым. Есть много разного инвентаря, который пригодится, чтобы высадить цветы красиво. Рассказываем от простого к сложному!

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Клумбы

Когда цветы растут из земли, это просто и красиво. Но и здесь можно проявить свою индивидуальность, заставить растения взаимодействовать друг и другом и раскрываться. Для этого нужно правильно оформить клумбу. Она может сохранять обычную круглую или квадратную форму, но цветы в ней будут разной высоты. А можно, наоборот, выбрать клумбу нестандартной формы или организовать целую инсталляцию из цветов и других садовых материалов. Например, цветы могут расти между плитками, камнями, скульптурами, и всё это будет часть единой композиции.

Горшки

Цветы в горшках — это не только комнатная история, на дачном участке горшки тоже будут прекрасно смотреться. Каждый из них уже сам по себе небольшая клумба. Поставьте несколько горшков с цветами разного размера рядом — и вот у вас уже появилось оригинальное украшение для сада. С помощью горшков можно создать целую цветочную стену, особенно будет красиво, если речь идёт о вьющихся растениях. Просто прикрепите несколько горшков к пустой стене — и сад преобразится. И конечно, подвесные горшки-кашпо — лучшее украшение для садовой беседки, террасы, а также способ зонировать территорию.

Ящики

Деревянные ящики всех форм и размеров — находка для сада, в котором вам хочется сохранить ощущение лёгкой небрежности. В таких ящиках прекрасно смотрятся ромашки, нарциссы, анютины глазки и другие цветы, не требующие роскошной клумбы и особого ухода. Только проследите, чтобы это загородное настроение в саду соответствовало облику самого дома. Деревянные ящики будут странно выглядеть на фоне суперсовременного фасада.

Предметы обихода

Юмор, нотки легкомыслия и иронии — вот что нужно для непринуждённой садовой обстановки. Не спешите выбрасывать случайно обнаруженное колесо от старой телеги, бочку, тачку, даже заржавевшую лопату. Все эти вещи обладают своим неповторимым колоритом, которого как раз не хватает вашему саду. Пусть они играют роль скульптуры или опоры, которая часто нужна некоторым растениям. Увитые цветами бытовые предметы создают ту самую романтику старинного сада, которая так нравится многим из нас.

Мебель

Мебель как горшок для цветов — очень необычная идея, которая хороша в первую очередь для очень больших садов. Пусть для ваших гостей сюрпризом во время прогулки станет внезапно обнаруженный старый стул или целый комод, весь покрытый розами. Можно даже придумать загадочную историю о забытом в незапамятные времена предмете мебели, который сам подружился с цветами, и с тех пор его никто не трогает. А ещё от такой необычной композиции в саду будут в восторге ваши дети!

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