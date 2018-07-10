Шведский подход к обустройству дома: 6 основных правил

Шведы — мастера баланса. В интерьере они соблюдают удивительную меру: не слишком много, не слишком мало. Уют, но не беспорядок. Минимализм без фанатизма. Узнать секреты шведского подхода можно из книги «Что такое лагом» издательства МИФ. Мы заглянули туда и нашли шесть способов, которые помогут обустроить собственный в скандинавском стиле.

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Шведский стандарт

Декор шведского дома — это правила сдержанности. Стены светло-серого или белого цвета: так пространство становится светлее и появляется настроение равновесия и безмятежности. В шведском доме вы не найдёте вычурных или кричащих орнаментов — только спокойные цвета, декоративные элементы и формы.

Мебель расставляют так, чтобы в комнате оставался «воздух», а глаз останавливался на каждом предмете отдельно. Никаких нагромождений: вы должны видеть красоту каждой вещи. Так дом превращается в маленький оазис, который укрывает от суеты внешнего мира и рождает чувство прекрасного.

Расхламление

У шведов врождённая тяга к минимализму и полное отсутствие накопительства. В доме нет лишних предметов или старых вещей, которые захламляют пространство. Шкаф, забитый старыми свитерами, коробками, тетрадками, посудой… Нам так сложно избавляться от этих предметов. Но нужно, ведь хлам обладает негативными свойствами: он вызывает тревогу, стыд и вину. Больше хлама — больше стресса.

Как понять, что вам пора избавляться от хлама? Возможно, вам кажется, что каждая вещь в доме — значимая. На самом деле это не так. Ответьте на несколько вопросов, которые помогут понять, пора ли выбросить лишнее:

у вас дома есть шкаф (или даже комната) для вещей, которые вы не используете;

если вы хотите найти какую-то вещь, вам нужно больше пяти минут;

как только думаете, что друзья могут прийти без приглашения, вы испытываете стресс из-за уборки;

у вас много вещей, которые вы не используете и которые даже не радуют вас.

Возможно, вы тоже практикуете шведский подход и у вас дома нет ничего лишнего. Но если хотя бы два пункта из списка про вас, есть над чем поработать.

Пять способов избавить дом от хлама:

каждый день делайте уборку не менее 10 минут. Но не стоит сразу браться за глобальную задачу и делать всё сразу, так вы быстрее устанете;

заведите коробки для вещей — «оставить», «отдать» и «выбросить». Можно добавить и четвёртую категорию — «сомневаюсь»;

придерживайтесь правила «одну вещь покупаю — одну выкидываю»;

храните туалетные принадлежности в контейнере. С бумагами следуйте правилу «одного касания» — когда документ попадает вам в руки, выполните нужные действия (оплатите счёт, поставьте подпись), уберите или же выкиньте его;

не забудьте сохранить памятные вещи. Отведите отдельную коробку под детские рисунки, важные для вас сувениры и открытки.

Практичность и смысл

Шведы знают толк в практичной, красивой и недорогой мебели. Они не торопятся покупать предметы, а ищут функциональные вещи со смыслом: например стильное кресло, в котором удобно сидеть и читать; зелёные растения, которые очищают воздух; деталь декора, поднимающая настроение.

При этом они не забывают и о практичности: многие вещи обладают несколькими функциями. Например, в диване есть система хранения, кофейный столик — с подносом для напитков и корзиной для журналов. Так необходимость покупать много вещей отпадает. А меньше вещей — больше «воздуха» и пространства.

Новое + старое

В Швеции есть традиция — экскурсия по дому для тех, кто впервые пришёл в гости. И если вы пройдётесь по шведскому дому, то обнаружите, что хозяева часто смешивают в одном интерьере разномастную мебель. Они находят баланс и гармонично сочетают современные и винтажные вещи. Вот необычная дизайнерская лампа стоит на комоде 1950-х годов — и интерьер выглядит не слишком вычурным и не чересчур богемным. Всё в меру.

Природные материалы

Минималистичные интерьеры часто критикуют: считают, что они слишком сдержанные и неуютные. Этот недостаток легко исправить, если подойти к делу творчески. Как шведы, которые используют природные материалы.

Дело в том, что Швеция покрыта лесами: в стране около 25 национальных парков. Море и горы тут также на расстоянии вытянутой реки. Поэтому в интерьер шведы добавляют маленькие элементы природы: камень, дерево, фетр, кожу и шерсть. На кресла они кладут овечьи шкуры, на кровати — шерстяные одеяла, на пол — тряпичные коврики, а на деревянные столики ставят зелёные комнатные растения.

Основа скандинавского интерьера — торжество дневного света. Шведы очень внимательно относятся к освещению. Днём они предпочитают естественный свет, поэтому не вешают шторы или выбирают занавески из прозрачного материала. А вечером во многих шведских домах преобладает мягкий золотистый свет. Он делает интерьер уютным, особенно зимними и осенними вечерами. Чтобы наполнить дом таким свечением, нужна лампа с цветовой температурой 2 700 К.

Важно не только купить правильные лампы, но и расположить их в стратегически верных местах. Источники света можно спрятать, чтобы их не было видно. Низ стены и углы комнат — подсвечивать мягким тёплым светом. А пространство сверху, ближе к потолку, оставить относительно тёмным.

Иллюстрации из книги «Что такое лагом» издательства МИФ Обложка: источник

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