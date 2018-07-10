«Евродвушка»: Орелстрой предлагает новый формат квартир

Покупая однокомнатную квартиру, многие задумываются о том, как сделать из нее двухкомнатную. Это, если позволяет планировка и площадь, не сложно!

Одна комната может использоваться в качестве спальни, вторая может стать гостиной, совмещённой с кухней — прекрасным местом отдыха для хозяев и идеальным вариантом помещения для встречи гостей. Для того, чтобы воплотить в жизнь такую идею, совсем не обязательно покупать классическую «студию».

ПАО «Орелстрой» представляет современное решение — квартиры формата «Евродвушка». Они давно пользуются большой популярностью не только в Москве или в Петербурге, но и во многих европейских странах.

«Евродвушка» представляет собой большую жилую комнату порядка 19 кв. м и кухней с выходом на лоджию, совмещённую с гостиной, площадью 13 кв. м. При желании кухню можно визуально «отделить» стильной барной стойкой или небольшой ширмой, которая элегантно впишется в дизайн помещения. Таким образом вы получите полноценную зону для приема гостей и приятного отдыха. Еще один приятный и полезный аргумент «за» такого решения домашнего пространства — вам не нужно будет слишком далеко «отбегать от дивана», если вы захотите захватить что-нибудь вкусное из холодильника, или добавить кипятка в чашку с чаем.

Планировка «Евродвушек» отлично подходит для молодых людей и семей. С появлением ребенка большую комнату можно разграничить для создания зоны детского сна и игрового пространства. Особенно важно и удобно то, что малыш всегда будет на виду. Это позволит уделять время хозяйственным делам, что не так легко осуществить, если комнаты изолированы. Кроме того, «Евродвушки» часто выбирают пожилые пары, понимающие толк в настоящем домашнем уюте.

Комнату в «Евродвушке» легко разделить перегородками, в том числе существуют практичные и эргономичные варианты решений в стекле или прозрачном пластике, которые визуально увеличивают объем пространства. Отличным дополнением является выход на лоджию, которую при желании можно обустроить под ланч-зону — площадь позволяет это сделать.

«Евродвушка» — это однокомнатная квартира от застройщика ПАО «Орелстрой» ИНН 5751005940, общей площадью более 44,8 м2, в которой предусмотрена просторная комната и просторная кухня с выходом на лоджию. Количество таких квартир ограничено. Под форматом понимается предложение по дизайнерскому решению расстановки мебели и зонирования. Указанная стоимость актуальна по состоянию на 01.07.2018 г. Долевое строительство. Проектная декларация и условия акции опубликованы на сайте www.orelstroy.ru Плюсы квартир формата «Евродвушки»

Плюсы: стоимость такого типа квартир ниже, чем у стандартных двухкомнатных на 10-30%

возможность создать нестандартный дизайн

идеальный вариант для молодых семей, удобное расположение комнат