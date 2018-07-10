В МАИ появилась столовая «Космос»

В корпусе 24 «А» Московского авиационного института открылась новая современная столовая. Она расположена на первом этаже, на территории Аэрокосмического института, и уже получила неофициальное название «Космос».

«Дизайн новой маёвской столовой выполнен в стиле лофт, который зрительно расширяет пространство, чему способствуют также материалы и типы конструкций, использованных в интерьере. Вместимость новой столовой — более 40 человек», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

В помещении новой столовой была сделана полная реконструкция и установлена система кондиционирования. (ео)