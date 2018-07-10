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В МАИ появилась столовая «Космос»
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В МАИ появилась столовая «Космос» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В корпусе 24 «А» Московского авиационного института открылась новая современная столовая. Она расположена на первом этаже, на территории Аэрокосмического института, и уже получила неофициальное название «Космос».
«Дизайн новой маёвской столовой выполнен в стиле лофт, который зрительно расширяет пространство, чему способствуют также материалы и типы конструкций, использованных в интерьере. Вместимость новой столовой — более 40 человек», — говорится в сообщении пресс-службы университета.
В помещении новой столовой была сделана полная реконструкция и установлена система кондиционирования. (ео)
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