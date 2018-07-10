Современные фотообои по индивидуальному заказу для любого интерьера

В интерьере современных помещений все чаще присутствуют фотообои. И такое положение вещей является вполне обоснованным. В отличие от своих предшественников нынешние варианты изделий представлены богатым ассортиментом фактур, стилей исполнения, дополнительных функций и оттенков, благодаря которым можно не только сделать помещение более уютным и стильным, но и визуально расширить или сузить внутреннее пространство. О том, какие именно можно купить фотообои недорого в интернет магазине https://klv-oboi.ru/ в готовом виде или заказать фотообои на стену по индивидуальному эскизу, читайте ниже. Виды фотообоевПомимо картинки, нанесенной на основу, важной отличительной чертой также является и само полотно. Особенности его фактуры позволяют придать фотообоям особый вид, а также обеспечить их требуемым уровнем износоустойчивости. Итак, в каталоге современного продавца сегодня можно найти обои, нанесенные на следующие виды основы:Эконом бумага. Это бюджетный вариант изделия с пониженными показателями износостойкости. Нанесенное изображение будет не столь контрастным, как у обоев на флизелиновой или виниловой основе. Поверхность стен должна быть идеально ровной, поскольку бумага не скроет имеющихся дефектов. В данной серии также присутствуют более дорогие варианты с гладкой поверхностью. Флизелин. Это новое поколение фотообоев с фактурной основой и разными показателями плотности. Благодаря инновационным технологиям производителю удалось создать материал с различной текстурой: аква, фреска, нить, жаккард, штукатурка и другие. Фактура флизелиновой основы полностью дублирует особенности поверхности, взятой за основу (штукатурка, жаккардовая ткань и так далее). Фотообои на таком холсте отличаются четкостью красок, хорошей износостойкостью, а также не требуют наличия идеально гладкой поверхности для их поклейки. Текстиль. Это наиболее дорогостоящий вид изделия, напоминающий по фактуре холст. Плотность таких обоев достаточно высока — 450 г/кв.м, а нанесенное изображение отличается четкостью, контрастностью и не утрачивает своих показателей с течением лет. На перечисленные варианты основ могут быть нанесены рисунки из каталога производителя или же предоставленные заказчиком. Изображение может быть обычным или же обладать 3D или 5D эффектом. Определиться с выбором основы и изображения поможет представитель компании-изготовителя.