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Пугачева и Галкин ночуют в разных спальнях
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Пугачева и Галкин ночуют в разных спальнях 

WomanHit.ru 26 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В интервью для YouTube-канала Олега Меньшикова, которое было записано еще в мае, Алла Пугачева решилась пооткровенничать о своей личной жизни, к которой благодаря соцсетям приковано внимание миллионов людей. На сегодняшний день 69-летняя артистка наслаждается заслуженным отдыхом и ведет спокойную, размеренную жизнь в Одинцовском районе Московской области, где проживает вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя младшими детьми, двойняшками Лизой и Гарри.
В их замке есть множество комнат, где каждый член семьи, при желании, может уединиться. Любопытно, что у каждого их супругов есть своя спальня. «Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — призналась Примадонна. Также имеются и комнаты, обустроенные для старшей наследницы Кристины Обракайте и внуков Клавы и Дени.
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