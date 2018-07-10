Пугачева и Галкин ночуют в разных спальнях

В интервью для YouTube-канала Олега Меньшикова , которое было записано еще в мае, Алла Пугачева решилась пооткровенничать о своей личной жизни, к которой благодаря соцсетям приковано внимание миллионов людей. На сегодняшний день 69-летняя артистка наслаждается заслуженным отдыхом и ведет спокойную, размеренную жизнь в Одинцовском районе Московской области, где проживает вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя младшими детьми, двойняшками Лизой и Гарри.

В их замке есть множество комнат, где каждый член семьи, при желании, может уединиться. Любопытно, что у каждого их супругов есть своя спальня. «Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — призналась Примадонна. Также имеются и комнаты, обустроенные для старшей наследницы Кристины Обракайте и внуков Клавы и Дени.