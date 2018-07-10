Где хранить игрушки: топ-10 полезных идей

Еще с раннего детства помню, что просьбу родителей прибраться в комнате и убрать игрушки я воспринимала как наказание. Поэтому делала это всегда неохотно. Ну действительно — что может быть скучнее, чем превратить свой красочный и веселый детский мир в самую обычную, ничем не примечательную комнату? Благо сейчас дизайнеры придумали массу оригинальных идей для хранения игрушек, так что процесс уборки становится быстрым и веселым.

Затягивающиеся мешки

Тот, кто придумал эти мешки, — просто гений! В раскрытом виде они разворачиваются до широкого игрового поля, а потом быстро складываются с помощью утягивающей веревки. На то, чтобы убрать игрушки, теперь требуются секунды!

Подушки

Эта идея не только оригинальна, но и практична. Мягкие игрушки служат «начинкой» для специальной подушки или кресла-мешка.

Полки и корзинки на стене

Настенные варианты хранения могут быть самыми разными — от полок до корзинок-кашпо, которые помимо своей функции хранения играют еще и роль яркого элемента детской комнаты.

Подвесные системы

Подвесные органайзеры, полки, корзинки и гамачки смотрятся оригинально в интерьере детской, а также освобождают свободное пространство для игр на полу.

Пространство под кроватью

Пожалуй, это один из самых практичных способов хранения игрушек, который экономит пространство маленьких комнат и эффективно задействует на первый взгляд бесполезную зону интерьера.

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Стеллажи

Складывать игрушки в такие веселые стеллажи вашим детям будет интересно! Особенно если поместить детские вещи не просто в коробки или корзинки, а в именные отсеки — с разными названиями, символами или цветами.

Органайзеры

Кармашки-органайзеры можно подвесить на стене или на двери — они не занимают много места, их легко переносить и они незаменимы для хранения мелких предметов и небольших мягких игрушек.

Ящики

Если площадь комнаты достаточно просторная, игрушки можно хранить в специальных напольных ящиках. Или даже придумать из промышленных ящиков необычную конструкцию, закрепив ее на стене.

Текстильные короба

У текстильных коробов та же функция, что и у ящиков, с небольшим преимуществом: они легче. Поэтому при необходимости переставлять их сможет даже ребенок.

Клетки как в зоопарке

Эта идея хранения мягких игрушек кажется невероятно остроумной! Где же еще жить мягким домашним животным, как не в клетках зоопарка?

Друзья, какие из этих способов хранения игрушек подойдут для вашей детской?

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