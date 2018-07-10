Лоджия и балкон — в чем отличие?

Подавляющее большинство современных квартир в новостройках проектируется с одним или даже двумя «дополнительными помещениями», именуемыми либо лоджиями, либо балконами. Балконы и лоджии обрели популярность среди населения довольно давно, еще с брежневскую эпоху, особенно в местностях с более теплым климатом, позволяющим использовать балконы и лоджии для семейного отдыха и общения. В настоящее время эти помещения могут выполнять абсолютно разные функции, в зависимости от возможностей и пожеланий хозяев квартиры. Давайте разберемся, чем же все-таки отличаются друг от друга балкон и лоджия и какие особенности характерны для каждого из этих помещений.

Понятие «лоджия» пришло к нам из Италии, где слово «loggia» используется для обозначения помещения, огражденного стенами с одной, двух, либо трех сторон и открытое, соответственно, со всех остальных. При проектировании и строительстве современных зданий лоджией называют встроенное в конструкцию дома помещение, ограниченное двумя или тремя стенами. Таким образом, бетонная плита основания пола лоджии с двух или трех сторон имеет опору на несущие стены здания, а не висит в воздухе, выступая из внешней стены. Ограждение лоджии с открытых сторон в обязательном порядке должно быть сплошным, в качестве материала для ограждения может быть использован камень, бетон, металл и их сочетания, а также стекло. Помещение лоджии не предусматривает отопления, то есть является холодным. Выход из квартиры на лоджию, осуществляется из примыкающего к ней помещения через блок, состоящий из окна и двери. В современных домах лоджии могут примыкать как к жилым комнатам, так и к помещению кухни.

В настоящее время владельцы квартир, как правило, выполняют остекление лоджий, либо меняют холодное остекление, предусмотренное проектом новостройки, на теплое, утепляя помещение изнутри с помощью специальных технологий и материалов. Утепленная лоджия в дальнейшем либо объединяется с примыкающей к ней комнатой (кухней), за счет чего увеличивается пространство последней, либо выполняет роль самостоятельного помещения — зоны кабинета или спортивного уголка, а также может оставаться просто дополнительным местом для отдыха.

В свою очередь понятие «балкон» имеет французское происхождение, само же французское слово «balkon» образовано от слова «balko», то есть — балка. Таким образом, исторически данная конструкция предполагает плиту, выступающую из внешней стены здания и поддерживаемую балками. Современный балкон — это площадка, устроенная на выступающей с фасада здания плите и имеющая по своему периметру ограждение. К этому же виду дополнительных помещений относят и французский балкон, площадка которого имеет ширину, едва сопоставимую с длиной стопы взрослого человека. Главная деталь французского балкона — кованое ограждение у оконно-дверного блока на фасаде дома, то есть французский балкон является скорее декоративной деталью здания, нежели чем функциональным помещением квартиры. Выход из помещения квартиры на балкон также выполнен из помещения, к которому балкон примыкает, через блок, состоящий из оконного профиля и балконной двери.

Как и лоджия, балкон является холодным, не отапливаемым помещением. Тем не менее, открытый балкон с кованым ограждением в последнее время может быть актуален, пожалуй, только в небольших городах и в пригородных постройках, где уровень шума и пыли еще не настолько велик, что может помешать хозяевами квартиры наслаждаться отдыхом на открытом балконе. В мегаполисах и крупных городах воздух уже в достаточной степени загрязнен огромным количеством автомобилей, которые, к тому же, создают постоянный шумовой фон, поэтому все чаще остекление балконов предусматривается уже в проектах строящегося нового жилья, а владельцы квартир с открытыми балконами также стремятся остеклить их частично, либо полностью, от низа до верха, демонтировав металлическое ограждение. Одной из популярных тенденций является также расширение балкона, правда, конечно, тут важно соблюдать меру и не перестараться с увеличением пространства, ведь плита в основании балкона имеет свой предел нагрузки, которую она способна выдержать. Тем не менее, немного увеличить площадь балкона вполне допустимо, это позволит использовать его территорию с большей эффективностью.

Итак, в чем же основное отличие балкона от лоджии? Определить, что перед вами — лоджия или балкон — проще чего, глядя на основание дополнительного помещения. Если прямоугольная, квадратная или скругленная плита выступает из внешней стены здания, с трех сторон открыта и как бы «висит» в воздухе, — перед вами балкон. Если же плита опирается на несущие стены, минимум, с двух сторон, значит, в данном случае речь идет о лоджии.

Кроме того, существует также еще одна разновидность конструкции, выступающей с внешней стороны дома, но являющаяся при этом частью комнаты или кухни, — это эркер.

Несмотря на кажущееся сходство с лоджиями и балконами, это принципиально другая конструкция. Эркер чаще всего имеет форму полукруга или прямоугольника, но бывают и треугольные варианты.

Лоджии и балконы в современных квартирах, как правило, используются для увеличения площади примыкающего помещения, либо, как минимум, для хранения крупногабаритного имущества. Невозможно однозначно утверждать, что лучше — балкон или лоджия, в любом случае наличие дополнительного помещения, особенно в малогабаритной квартире — это большой плюс.