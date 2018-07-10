Что делать, если в квартире появились клопы

Появление клопов в доме приводит к большому количеству проблем, такие насекомые поселяются в квартирах и домах в том случае, если там присутствуют пригодные условия для размножения и питания паразитов. Такое соседство нельзя назвать приятным и безопасным, поэтому необходимо найти безопасные, но эффективные способы, как избавиться от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно.

Причины появления

Существует несколько причин, по которым в квартире заводятся эти насекомые, и перед тем как выяснить, как избавиться от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно, следует узнать причину их появления в помещении. Заражать помещение могут не только взрослые особи, но и личинки, а также яйца этих паразитов. К основным путям заражения следует отнести:

Соседние помещения. Очень часто насекомые пробираются в квартиру из соседних помещений, особенно в том случае, если соседи травят паразитов.

Люди и вещи. В квартиру яйца и личинки клопов могут легко попасть, если насекомое будет на одежде гостя, или же помещение заражается паразитами во время ремонтных работ.

Старая мебель. Это наиболее распространенный вариант. При покупке мебели, которая уже была использована, можно не обратить внимание, что в диване или тумбе проживают клопы. Постепенно они начнут распространяться по квартире, и их присутствие нельзя будет не заметить.

С бытовой техникой. Часто насекомые селятся в пенопласте и коробках, также они могут проживать и в приборах.

С вещами. При путешествии следует внимательнее следить за своими вещами. В недорогих гостиницах можно зачастую обнаружить этих паразитов, а если они попадут на одежду, то вскоре появятся и в квартире отдыхающих.

С домашними животными. В редких случаях клопы могут цепляться за шерсть животного и «перемещаться» таким образом до нового места обитания.

yandex_ad_1 Очень часто люди задаются вопросом, как избавиться от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно, покупая вторичное жилье. Изначально оно кажется чистым, но позднее клопы начинают активизироваться и проявляют свое присутствие.

Если у насекомых не будет пищи, она впадают в сон на срок до одного года.

Простые правила избавления от клопов

Обычно насекомые предпочитают селиться в мягкой мебели, а также на постельном белье и в матрасе. Чтобы обнаружить присутствие клопов, достаточно просто хорошо проверить всю постель и мебель. Чтобы обезопасить себя от укусов, желательно проводить осмотр в защитных перчатках. При обнаружении следов насекомых, следует предпринять некоторые меры для их устранения:

Чтобы паразиты не смогли убежать, ножки кровати помещают в емкости, в которые наливают масло. При этом постельное белье обязательно поднимают, так как оно не должно свисать.

Все принадлежности для постели собирают в кучу и кипятят несколько минут, чтобы уничтожить не только насекомых, но и их яйца.

Для уничтожения клопов используют химические средства, но их разрешено применять только для складок и швов на кровати или мебели.

С помощью пылесоса очищают мебель от насекомых, такой способ дает возможность избавиться практически от всех клопов.

Для тех кто ищет способ избавления от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно, стоит сказать, что если насекомые проживают в мебели более двух недель, то вывести их оттуда не получится.

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Топ-10 средств против клопов

Сегодня существует масса способов, как избавиться от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно, обычно владельцы квартир предпочитают использовать радикальные меры, поэтому применяют химикаты. Мы представим несколько весьма эффективных препаратов, которые в короткие сроки помогают устранить проблему:

Палач. В составе жидкости содержится фентион, это действующее вещество помогает быстро уничтожить насекомых. Жидкость маслянистая, при этом имеет желтоватый оттенок. Средство попадает в организм клопа вместе с воздухом, при этом фентион легко проникает в организм паразита и поражает его нервную систему. Это приводит к быстрой смерти клопа.

GEKTOR. Это средство особенно популярно, так как оно не только весьма эффективно, но еще и безопасно в применении. В составе не присутствует химических компонентов, при этом после применения на мебели не остается следов. Средство не имеет запаха, при этом оно весьма эффективно для устранения клопов с мебели.

Эмпайр 20. В составе препарата содержится хлорпирифос, сразу же после нанесения вещества на мебель, Эмпайр 20 начинает свое действие.

Цифокс. Выпускают препарат в виде концентрированной жидкости, которая имеет высокую вязкость. Обычно Цифокс применяется компаниями, которые профессионально занимаются очищением помещений от клопов. Эффект от применения средства может сохраняться до четырех месяцев.

CIMEX. Высококачественный химикат, который давно применяется в борьбе с насекомыми. Фасуют средство в баночки небольшого размера, и перед тем как начинать обработку, раствор следует разводить водой. Только после этого с помощью пульверизатора распыляют состав на необходимые места и поверхности.

INSECT CONTROL. Это универсальное средство, так как оно помогает справиться не только с клопами, но и с другими паразитами, которые могут поселиться в доме. Ядовитые вещества оседают на поверхности, после чего насекомые отравляются или и погибают.

Экокиллер. Экологическое средство, которое полностью безопасно для животных или людей, даже комнатным растениям оно не принесет никакого вреда. Главным компонентом Экокиллера является диатомит в обработанном виде.

Delica. Еще одно средство, которое позволяет устранить не только клопов, но и других вредных насекомых, поселившихся в квартире. Можно приобрести химикат в виде порошка, ловушки или спрея.

GET. Основным действующим химикатом здесь выступает хлорпирифос, этот компонент оказывает парализующее действие на клопов, тем самым приводя к их смерти. После обработки результат сохраняется в течение года.

Тетрикс. Выпускают химикат в виде концентрированного средства. После проведения обработки, смерть клопа наступает в течение двух суток. Эффект сохраняется не менее трех месяцев.

Для тех кто хочет самостоятельно избавиться от клопов в квартире в домашних условиях, стоит приобрести одно из вышеперечисленных средств.

Применение народных рецептов

Еще сотни лет назад, чтобы устранить вредных насекомых, люди использовали отвары и настои из различных растений. К наиболее популярным травам можно отнести полынь, ароматную пижму и багульник болотный.

Эффективность растений:

Пижма. Это растение относят к ядовитым, во время цветения на пижме появляются яркие цветы желтого цвета. Именно во время цветения необходимо срезать растение, после чего высушивать и раскладывать в тех местах, где обитают клопы. Сильный запах растения должен спугнуть клопов. Но стоит учесть, что трава должна быть вне доступа для маленьких детей, так как она токсична. При ее применении следует как можно чаще проветривать помещение.

Полынь. Организм человека хорошо переносит это растение, но при этом она вряд ли даст возможность полностью избавить квартиру от паразитов. Растение обладает сильный ароматом, и он может ненадолго отпугнуть клопов.

Болотный багульник. В составе растения присутствует эфирное масло, в дополнение в траве содержится ледол и цимол. Все эти компоненты придают багульнику очень сильный аромат, который опасен и токсичен для человека. Из листьев растения принято готовить отвар, а затем с его помощью опрыскивать мебель и другие поверхности, пораженные насекомыми. После обработки следует проветривать комнату около двух дней.

yandex_ad_1 Если владельцы квартиры ищут способы самостоятельного избавления от клопов в квартире в домашних условиях без использования химических средств, то можно использовать и эти растения.

Готовые настои помогают не только уничтожить клопов, но и оказывают прямое воздействие на их личинки и яйца. Чтобы добиться лучшего результата, обработку следует проводить в течение определенного времени. При незначительном поражении мебели клопами подойдут и народные методы. Но если насекомые распространились на большую площадь квартиры, следует использовать химические препараты. Стоит помнить, что препараты на основе химических элементов опасны для человека, при обработке используются средства защиты. В квартире не должно присутствовать детей и домашних питомцев.