11 оригинальных мелочей, которые сделают ваш дом стильным и уютным

На кухне все должно находиться на расстоянии вытянутой руки. Passion.ru собрал для вас милую и полезную подборку вещиц, многие из которых вам обязательно понравятся.

Коврик и сумка для хранения игрушек

Если вам надоело собирать игрушки, кубики, машинки, детали конструктора после того, как дети наигрались и улеглись спать, воспользуйтесь специальным ковриком, который в считаные секунды соберет игрушки в сумку для хранения!

Эффективный придверный коврик

Конечно, многие люди думают, что такой аксессуар является малозаметным и не самым необходимым. Но как только вы купите придверный коврик, то увидите, что в доме появились чистота и уют, а убирать в прихожей нужно не каждый день!

Беспроводная щетка для уборки

Ультрасовременная беспроводная щетка для уборки поможет вам без проблем добраться в самые укромные уголки, куда не проникают обычные приспособления. Это замечательное устройство позволит добиться безукоризненной чистоты везде и всюду! Особенности щетки для уборки: используя конический адаптер, можно очистить узкие пространства или пробелы, полукруглая щетка подойдет для раковины или душа, пол и стены очистит плоская кисть.

Стоппер для двери

Полезный гаджет удержит дверь, когда это нужно, не даст ей открыться до конца, чтобы не испортить мебель, стены или обивку.

Шар-кондиционер для стиральных и посудомоечных машин

Магнитный кондиционер — это инновационное средство для наиболее экономной и действенной стирки, представляет собой шар, содержащий магниты в пластмассовом корпусе. Его действие смягчает текстуру воды, вследствие чего белье не становится жестким, загрязнения быстрее удаляются, а на нагревательных деталях стиральной машинки появляется меньше накипи.

Прачечный ластик

Нанесите моющее средство на одежду — и с помощью данного прачечного ластика удалите пятна без труда. За счет ребристой поверхности и материала (силикон) он помогает моющему средству проникнуть глубоко в ткань и удалить любое загрязнение.

Защитные накладки на ножки мебели

Самый простой способ не испортить напольное покрытие — это использование защитных набоек для ножек мебели. Даже когда вы регулярно делаете уборку и уверены, что пол чист, ножки мебели могут поцарапать ламинат. Защитные набойки есть разных видов, форм и размеров.

Ночной уличный светильник «Светлячок»

Многие знают, что установка уличного освещения в частных домах — трудоемкий и сложный процесс. А эти счета за электричество… Но теперь есть отличное решение этой неприятной проблемы — ночной уличный светильник. В отличие от других осветительных приборов данную модель отличает одна очень привлекательная характеристика — ночник работает на солнечной батарее.

Автополив для цветов

Подходит для полива комнатных растений (если вы выезжаете на дачу или отправляетесь в отпуск), а также для зеленых посадок на балконе, в саду, теплице. Наполните колбу водой и, зажимая носик, воткните в почву. По мере высыхания земли вода будет поступать в горшок.

Лампа для телефона

Сделать прекрасный ночник, имея под рукой только мобильный телефон? Теперь это возможно! Просто прикрепите с помощью резинки лампу к задней части телефона, предварительно включив фонарик, и у вас в руках окажется походная переносная лампочка. Она очень удобна в путешествиях и дальних поездках! Насадка сделана из силикона. Подходит для смартфонов любых размеров.

Держатель для фена

Держатель для фена отлично вам подойдет, особенно если ванна небольшая. Он изготовлен из антикоррозийного металла — хромированной стали, идеально впишется в любой интерьер. К стене такой держатель крепится двумя саморезами. Конструкция держателя достаточно крепкая, поэтому сможет выдержать вес профессионального фена.

Фото: архив пресс-служб