Новый дизайн для «Настоящей хозяйки»

Производителем этого продукта, представляющего эконом-сегмент, является ООО «Ресурс». Перед дизайнерами агентства стояла задача объединить три составляющих: крупные надписи, изображения, демонстрирующие сам продукт, и яркие запоминающиеся цвета. В итоге упаковка получила простое и понятное оформление, где содержимое изображено при помощи фотостиля, а название марки расположено в верхней части коробки. Такой дизайн сделает ТМ «Настоящая хозяйка» узнаваемым и поможет покупателю легко находить продукт на полке.