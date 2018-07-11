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Дизайн-баттл: перепланировка типовой однушки в «брежневке»
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Дизайн-баттл: перепланировка типовой однушки в «брежневке» 

Inmyroom 52 минуты назад
Фото: Inmyroom
Исходная планировка однокомнатной квартиры в одной из самых популярных серий блочных домов — II-68-01 — сама не себе достаточно удобная. Но владельцам хотелось большего — превратить однушку в двушку. На 34 квадратных метрах дизайнеры бюро «Общая Площадь» и Prosvirin Ruslan Interior Design Studio нашли место для полноценной гостиной и спальни, стиральной и посудомоечной машины, велосипеда и сноуборда.
Внутри однокомнатной квартиры в нет несущих стен, поэтому общую площадь
34,6 кв. м  можно перекраивать почти как угодно. По сравнению с более ранними хрущевками кухня довольно просторная —
9,3 кв. м. А вот санузел действительно крошечный — всего 2,8 квадрата. Присоединить балкон не удастся, но использовать его для размещения зоны отдыха или дополнительных систем хранения вполне реально.
Вымышленные жильцы — активная молодая пара, которая любит заниматься спортом, катается на велосипедах и сноубордах. Поэтому им важно где-то хранить спортинвентарь. Принципиальных требований к объединению или изолированию помещений заказчики не предъявляли, но все же хотели иметь полноценную гостиную, и при этом спать на кровати. Также нужно было предусмотреть место для стиральной и посудомоечной машин.
Объединять кухню с жилой комнатой не стали, но изменили траекторию перемещения по квартире. Теперь попасть в комнату можно через раздвижную перегородку на кухне. В прихожей это решение позволило выделить место для открытого и закрытого хранения верхней одежды и обуви, скамьи для переобувания, зеркала в полный рост и тумбы для хранения ключей и мелочей.
На кухне установлена вся необходимая техника: холодильник, стиральная и посудомоечная машины, плита, духовой шкаф. При этом, в мебельной конструкции остается место для хранения, а расположение оборудования формирует комфортные поверхности для приготовления пищи. Помимо кухонного гарнитура в помещении находится небольшая столовая зона.
Для хранения вещей в жилой комнате предусмотрели большой встроенный шкаф, мини-кладовую, а также бельевой комод, который образует единую столешницу с рабочим столом. Для велосипедов, сноубордов и другого спортинвентаря нашлось место на балконе.
Кровать легко разобрать и собрать, она оснащена полноценным матрасом, по бокам встроены розетки и полки, которые заменяют прикроватные тумбы. Кровать расположена с учетом эргономичных проходов, поэтому ее не требуется собирать каждый день. Когда же спальное место собрано, на освободившейся площади можно легко реализовать разные сценарии жизни молодых и активных: например, установить большой праздничный стол или разместить пуфы-мешки для кинопросмотра большой компанией.
Все внутренние перегородки снесли и выстроили заново. В глубине квартиры расположили спальню за стеклянной перегородкой с раздвижными дверьми. Места в ней достаточно для проходов и тумб с обеих сторон от кровати. Сохранить ощущение простора в гостиной помог компактный раскладной диван и встроенная система из комода под телевизор и рабочего стола.
Санузел удалось расширить за счет коридора и установить стиральную машину и шкаф для банных принадлежностей. Часть стены возле ванны и раковины предстоит штробить для установки полочек. Прихожую тоже немного расширили и встроили основную систему хранения, в которую вмонтировали мягкий пуф. Под ним расположили обувницу, над ним — антресоли.
Максимально вместительные шкафы для спортинвентяря и бытовых нужд появились в обоих торцах балкона. Здесь же обустроили релакс-зону с бескаркасной мебелью.
Обложка: дизайн-проект Prosvirin Ruslan Interior Design Studio.
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