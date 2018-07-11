Как выбрать обеденный стол: советы профи

Оксана Пантелеева рассказала, как определиться с выбором: какая модель стола поможет сэкономить площадь, а какая подойдет для того, чтобы с комфортом разместить большую компанию.

Чтобы за столом было комфортно, на одного человека нужно пространство размером 35 x 60 см.

Самый распространенный вариант обеденного стола. Средний размер — 80 x 160 см.

Если поставить более компактные стулья (например, без подлокотников), за таким столом поместятся 8 человек. А можно придвинуть к стене — тогда места хватит на 4—5 человек.

Средние размеры таких столов — 70 x 110 см и 90 x 120 см. Один из самых часто встречающихся в наших квартирах вариантов. Компактен и удобен. Если вы остановились на столе шириной 70 см, учтите, что скорее всего вам понадобится и сервировочный стол — места для блюд в салатниках здесь нет. Стол шириной 90 см более удобен с этой точки зрения.

Обратите внимание, что стол вместе с отодвинутыми стульями занимает площадь 210 x 150 см. И помните про необходимый минимум для отодвигания стула, чтобы вставать и садиться было удобно — он составляет 50 см, а еще лучше — 70 см.

Почему круглые столы удобны? Во-первых, нет острых углов, которые все так не любят. Во-вторых, круглый стол смотрится очень парадно. В-третьих, блюда находятся на одинаковом расстоянии от каждого сидящего за столом. А еще круглый стол на 6 человек занимает меньше места, чем прямоугольный.

Минимальный диаметр круглого стола на 6 персон — 110 см. Но я считаю, что все-таки лучше взять побольше, если позволяет пространство. 120–140 см — намного комфортнее.

Занимает совсем немного места и при этом очень удобен. Можете верить — я счастливый обладатель такого стола! Когда к нам приходят гости, я из кладовой достаю дополнительные складные стулья. 4—5 человек помещаются свободно.

Минимальный диаметр круглого стола на 4 персоны — 75 см. Но оптимальным и комфортным я считаю стол 90—100 см в диаметре.