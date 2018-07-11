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Узнали у профи: 7 доступных дизайн-решений для кухни
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Узнали у профи: 7 доступных дизайн-решений для кухни 

Inmyroom 51 минуту назад
Фото: Inmyroom
Дизайнер Виктория Золина делится секретными приемами, как оформить красивую и стильную кухню.
Например, в одном из наших проектов мы облицевали вентиляционные короба молдингами. Для этого сделали опуск верхних шкафов, а над ними пустили рамки из молдингов.
Такой декор станет не только прекрасным дополнением к кухонным фасадам, но и сделает их визуально легче.
На полки можно поставить кулинарные книги, фотографии, кашпо с цветами. А еще они тоже визуально облегчат внешний вид кухни и сделают ее более интересной и фактурной.
Еще до установки мебели продумайте, куда поставить микроволновку, тостер, кофе-машину. Не нужно делать несколько розеток в ряд, если рядом с ними есть место только для чайника.
Высший пилотаж — если размещая электрику, вы учитываете раскладку плитки, мозаики или кирпича. Например, когда блок розеток или выключателей расположен по центру плитки — выглядит очень красиво.
Я очень люблю графичные орнаменты. Они придают динамики и прекрасно смотрятся в современном интерьере.
Этот прием я использовала на кухне в одном из проектов — сделала декоративное окрашивание верхних ящиков. Оставь мы их просто белыми, смотрелось бы скучно.
Отличный вариант для хозяев небольших кухонь. Объединять кухню с гостиной многие не готовы, но при этом очень хотят «раздвинуть» пространство и наполнить его воздухом.
Окно в стене станет дополнительным источником освещения, да и скромные размеры кухни будут не так заметны.
Речь идет о текстильных нитяных коврах, которые легко постирать в машинке. Постелите такую дорожку в зоне раковины или плиты — на ней будет приятно стоять босиком, пока вы готовите или моете посуду.
В конце дня коврик просто отправьте в стирку — и не понадобится ежедневно мыть пол на кухне. Кстати, можно выложить декоративную плитку в форме коврика, как в одном из наших проектов.
Второе место на кухне, где традиционно укладывают ковры — под обеденным столом. Это объясняется бытовой задачей «сбора крошек», которые легче собрать пылесосом с ворса, чем чистить всю квартиру.
Этот прием мы тоже использовали в проекте — владелица квартиры предложила постелить сразу два ковра крест-накрест.
Этот прием очень редко используют. А зря!
Например, мы выложили плиткой не только кухонный фартук, а всю стену. Повесили верхние шкафчики без задней стенки, а внутри установили подсветку. Теперь по вечерам кирпич просвечивается и смотрится очень эффектно.
На обложке: дизайн-проект Zi-Design.
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