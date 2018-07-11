Проект недели: дизайн двушки за 1,5 миллиона рублей

Молодая пара владельцев квартиры любит готовить и большую часть времени проводит именно на кухне. Поэтому дизайнеры студии CO:interior объединили ее с гостиной и создали комфортную столовую зону для приема гостей. При создании экологичного интерьера выбор пал на натуральные материалы и пастельную цветовую гамму. Чего заказчики уж точно не хотели, так это ярких цветов.

Планировку квартиры в новостройке определило хобби владельцев — пара любит готовить и большую часть времени проводит на кухне. Дизайнеры объединили зону готовки и приема гостей, чтобы можно было с комфортом проводить время вместе.

При этом все мокрые зоны остались на своих местах. Лишь гостевой санузел немного расширили за счет коридора, чтобы выделить место для мойки, установить стиральную машину, корзину для белья и полочки для бытовой химии и банных принадлежностей.

Объединение гостиной и кухни позволило выделить полноценную гардеробную для хранения сезонных вещей. Еще одна, для верхней одежды, была в изначальной планировке. Они и стали основными системами хранения в квартире. Позаботились и об обувнице в прихожей, большом встроенном шкафе, консоли и прикроватных тумбах в спальне, а также системе закрытых шкафчиков в гостиной.

В отделке использовали бюджетные материалы — краску на стенах и ламинат на полу. Зону кухни выделили при помощи напольного покрытия — здесь уложили керамическую плитку.

«Мягкое сочетание фактуры керамогранита и древесных панелей теплых оттенков еще больше добавляет света и комфорта интерьеру», — отмечают авторы проекта.

Владельцы квартиры хотели оформить интерьер в спокойных пастельных тонах. Поэтому дизайнеры использовали множество оттенков серого, бежевого и белого. Но совсем без цвета все же не обошлось — в общую картину добавили немного бирюзы. В этот цвет тонировали входную дверь, подобрали кресло и обеденные стулья в гостиной, а также диванные подушки.

Еще одним акцентом стал почти монохромный этнический орнамент. Он появляется на плитке в санузлах и декоре в спальне.

Дизайнеры студии CO:interior создали интерьер, который экономичен не только в реализации, но и в последующем использовании. Только в спальне появились люстра и бра над кроватью. Во всей остальной части квартиры установили точечное освещение. Оно простое в использовании, позволяет регулировать интенсивность света, а равномерное распределение света придает стенам насыщенный и однородный цвет.

Декор в этом интерьере играет второстепенную роль. На первый план скорее выходит текстиль и мебель в обивке из мягких тканей. Именно они создают ощущение домашнего уюта и тепла.

Уложиться в скромный бюджет в полтора миллиона рублей помогло рациональное распределение: 270 тысяч рублей ушло на экономичные отделочные материалы, 200 тысяч рублей — на двери, 700 тысяч рублей — на покупку мебели и примерно по 100 тысяч рублей — на освещение и сантехнику.