Как оформить дачный домик в стиле кантри: 9 дельных советов

1. Ориентируйтесь на натуральные цвета и материалы

Философия стиля кантри — это, прежде всего, натуральность. Выбирайте для отделки, мебели и декора экологически чистые материалы: дерево, камень, натуральный текстиль. Ориентируйтесь на естественную цветовую гамму.

Фото: Instagram simpledecorwithamy

Бонус: экологичность нынче в тренде, кроме того, природные материалы помогают поддерживать в доме комфортный микроклимат.

2. Прячьте технику

Современные гаджеты смотрятся в интерьере в деревенском стиле весьма чужеродно. Это, конечно, не означает, что стоит отказаться от необходимых бытовых помощников или, скажем, выбросить телевизор. Однако постарайтесь сделать технику максимально незаметной в обстановке: отдавайте предпочтение встраиваемым моделям крупногабаритных агрегатов и максируйте все то, что не удалось встроить.

Фото: Instagram zmaps.adventures

Стиральную машинку, к примеру, можно скрыть за драпировкой. А телевизор — поместить в окладистую раму, чтобы он куда менее бросался в глаза, или закрыть специальной панелью.

3. Делайте ставку на простоту

Для стиля кантри характерны простота и функциональность мебели, отделки и декора. Избегайте замысловатых форм и чрезмерной изящности: напротив, не повредит некая грубость — уместны будут выразительные фактуры камня и древесины, натуральный текстиль.

Фото: Instagram simpledecorwithamy

4. Создавайте декор своими руками

Простому самодельному декору из веток или, скажем, засушенных цветов, самое место в вашем домике в стиле кантри. Живые цветы в вазе также прекрасно дополнят интерьер.

Фото: Instagram simpledecorwithamy

5. Не увлекайтесь принтами

Сложные узоры и принты не для стиля кантри. Выбирайте растительные и цветочные мотивы, а также максимально простые варианты — клетку, полоску. Можно и вовсе отказаться от каких-либо узоров, сделав ставку на фактурные материалы.

Фото: Instagram lynneknowlton

6. Избегайте элементов hi-tech

Элементы стиля хай-тек крайне неуместны в случае, если вы решили оформить свой дачный домик в стиле кантри. Постарайтесь отказаться от любых чересчур глянцевых поверхностей, а также от хромированных смесителей и фурнитуры (варианты под медь или бронзу станут куда более органичным решением).

Фото: Instagram lynneknowlton

7. Обращайте внимание на мелочи

Как известно, уют и атмосферу создают мелочи. Обратите внимание, например, на сервировку стола: очевидно, что тарелки с геометрическими узорами и приборы из нержавеюжей стали будут не слишком уместным решением.

Фото: Instagram lvmaison_ru А вот «бабушкин сервиз» в цветочек и модные латунные ножи и вилки — то, что надо.

Фото: Instagram lvmaison_ru 8. Обзаведитесь камином

Ничто так не создает атмосферу деревенского уюта в дачном домике, как камин. Если по каким-то причинам обустроить настоящий дровяной — не вариант, обратите внимание на биокамины. Или, в крайнем случае, на фальш-камины.

Фото: Instagram simpledecorwithamy

9. Добавляйте тренды

Да-да, вы не ослышались, и в интерьер в стиле кантри можно привнести нотки современности и актуальности, чтобы ваш дачный домик не смотрелся так, будто был обставлен «из бабушкиного сундучка». Разумеется, стоит ориентироваться только на те тренды, которые будут уместны в деревенском стиле. К примеру, прекрасно подойдет кирпичная кладка: с одной стороны, это некая аллегория на стиль лофт, с другой, кирпич — это простой, давно известный и широко используемый материал.

Фото: Instagram decopeet

Также гармонично сочетается со стилем кантри мода на плетеные элементы декора. И, конечно, столь трендовое искусство макраме тоже замечательно впишется в кантри-интерьер.

Фото: Instagram lynneknowlton