Классический светлый интерьер с жемчужным сиянием

Классика всегда в моде, особенно если она удобная, практичная, респектабельная и уютная. Красивое классическое жилище вызывает устойчивое чувство уважения к себе, своим традициям и привычкам. Удобство классических форм располагает к комфортабельному отдыху после суетливых будней. Всё это знает и умеет отражать в своих работах дизайнер Людмила Пожидаева. И этот её проект не оставит равнодушным ни одного любителя классики.

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Людмила Пожидаева, дизайнер и декоратор

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Руководитель «Студии интерьеров Людмилы Пожидаевой». Автор методического материала «Азбука дизайнера интерьеров. Как создать проект от А до Я».

www.pozhidaeva-design.ru Проекты ВСЕ Барвиха Дом приемов президентов союзных государств Дизайн трёхкомнатной квартиры для молодой пары, площадью 158 кв. м Волшебная бежевая гостиная выполнена в лучших классических традициях с использованием всех благородных элементов. Зона отдыха, диван и кресла располагают к задушевной беседе у камина. Глянцевый пол с красивым мраморным ковром подчёркивает парадность гостиной. Великолепные стол и стулья придают обстановке некое величие. Очень хочется встречаться за этим столом по праздникам и даже без всякого повода. Лёгкое изысканное зеркало над камином в золоте и каминная решётка, безусловно, дополняют и подчёркивают парадность помещения.

Прекрасный вид открывается от камина в сторону кухни, на пути взгляд окидывает великолепный ансамбль столовой группы, шикарные распашные двери с витражным стеклом из гостиной в коридор. Мраморный ковёр изящно сочетается со всеми вовлечёнными предметами, отражает люстру и нежную лепнину.

Здесь мы видим великолепный стол со множеством дворцовых деталей, расписанный вручную. По периметру столешницы вставлены фарфоровые медальоны, на каждом из которых тоже вручную создана сцена из жизни или композиция из цветов. Такие же великолепные и удобные стулья стали дополнением к столу и содержат те же классические дворцовые элементы.

Великолепная кухня разработана Людмилой Пожидаевой совместно с заказчиками и выполнена в белом сияющем глянце. Небольшие добавки золотого декора подчеркнули торжественность обстановки. С самого утра за чашкой ароматного кофе на этой кухне формируется прекрасное настроение на весь день. На острове всегда стоит великолепный букет из живых цветов. Часто его дополняет ваза с фруктами.

С этого ракурса можно видеть, что даже бытовая техника в чёрном исполнении нисколько не испортила внешний вид кухни. Нежная лепнина на потолке поддерживает изящные изгибы хрустальной люстры. Прозрачные раздвижные двери с узорчатым рисунком создают ощущение сказки и волшебства.

На кухонной стене по желанию заказчиков разместили фреску в итальянском стиле, на фото она выглядит довольно ярко из-за вспышки, на самом деле цвета очень изящные, нежные, вызывающие радостное настроение. Фреска абсолютно гармонирует с витражами окон в пол, создаётся атмосфера террасы загородного дома или зимнего сада.

Перемещаясь из парадной зоны в приватную, непременно взглянешь на себя в роскошное зеркало над золотой консолью. Благодаря пересечению света из окон в коридоре есть ощущение, что ступаешь по какой-то воздушной дорожке. И конечно, непременно надо отразиться в большом, во весь рост зеркале в роскошной золотой раме, чтобы увидеть своё прекрасное настроение.

Великолепная белоснежная спальня, величественная кровать, изящная лепнина — всё, чтобы чувствовать себя наверху блаженства. И немного цвета на тумбочках благодаря прекрасным букетам из живых цветов. Лёгкие шёлковые дорожки гармонично вписываются в пространство уютной спальни.

Любовь к чтению — это прекрасно, а для хранения литературы, конечно, нужен его величество шкаф. Красивые двери, изящная инкрустация и шикарный карниз — фабрика со всем этим справилась на отлично. Чтобы можно было долго работать за большим классическим столом, подобрали и заказали очень удобное кресло с высокой спинкой.

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