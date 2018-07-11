Ландшафтный дизайн или Зеленое искусство фигурной стрижки

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших работ ландшафтной архитектуры

Фантазия ландшафтных дизайнеров не имеет границ. В мировой столице или европейской провинции необычные «зеленые» объекты можно увидеть везде. Ландшафтный дизайн — общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой.