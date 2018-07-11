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Ландшафтный дизайн или Зеленое искусство фигурной стрижки
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Ландшафтный дизайн или Зеленое искусство фигурной стрижки 

Sputnik Грузия 11 июля 2018
Фото: Sputnik Грузия
С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших работ ландшафтной архитектуры
Фантазия ландшафтных дизайнеров не имеет границ. В мировой столице или европейской провинции необычные «зеленые» объекты можно увидеть везде. Ландшафтный дизайн — общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой.
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