Gucci обновили интерьерную линию Gucci Decor

Итальянский модный Дом представил обновленную линию предметов интерьера Gucci Décor, отражающую «эклектичную и романтичную эстетику бренда». В коллекцию вошли стулья, кресла, декоративные тарелки, фарфоровые и вручную расписанные чайники, чашки и вазы в форме погребальных урн, а также металлические столики и диванные подушки, покрытые узнаваемыми монограммами, цветочными мотивами и принтами с изображениями животных. В их числе — вышитые портреты двух бостонских терьеров — домашних питомцев Алессандро Миккеле, креативного директора модного Дома. Ранее Боско и Орсо уже становили героями коллекции Gucci, появившись в капсуле, посвященной наступлению года Собаки по китайскому календарю.

Ценовой диапазон изделий варьируется от $70 за ароматические стики до $32 000 за обшитые бархатом ширмы. Приобрести все предметы из линии Gucci Décor можно на официальном сайте Gucci (сделать активную ссылку на https://www.gucci.com/us/en/ca/decor-c-decor) и в избранных бутиках бренда по всему миру.