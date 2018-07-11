Вешаем люстру грамотно

Наверное, любой владелец квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью установки потолочного светильника, либо его замены на новый. При отсутствии времени, базовых знаний по электрике и желания эти знания получить, лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов. Однако, стандартная процедура установки потолочной люстры вовсе не так сложна, как кажется на первый взгляд. В этой статье мы расскажем, как можно повесить и подключить люстру своими руками.

В первую очередь необходимо проверить, какое количество проводов идет от распределительной коробки в центр потолка помещения. При замене выключателя стоит также проверить, сколько проводов выходит наружу в зоне отверстия под выключатель на стене комнаты. Для современных домов характерно наличие трехжильных кабелей электропроводки, позволяющих использовать двухклавишный выключатель, с помощью которого можно регулировать освещенность в помещении. В домах старого фонда еще можно встретить двужильные кабели, в таком случае возможно будет включать и выключать только все лампы светильника одновременно с помощью одноклавишного выключателя. Также в квартирах давно построенных домов необходимо проверить состояние потолка в месте крепления люстры, в частности, убедиться в том, что там нет отверстий (они встречаются в панельных домах) и бетонное основание потолка достаточно прочное для того, чтобы выдерживать вес люстры. В случае если по центру потолка, сняв старый светильник, вы обнаружили провода, выходящие не из толщи бетонного перекрытия, а из дыры в потолке, необходимо выполнить два отверстия для крепежной пластины новой люстры рядом с имеющейся дырой, отступив от его края минимально возможное расстояние с тем, чтобы при просверливании отверстий края дыры не раскрошились и не отломились, увеличив дыру еще больше. Затем следует приложить декоративную розетку новой люстры центром к новым отверстиям и проверить, будет ли дыра в потолке полностью закрыта. В случае, если ее часть видна, после монтажа крепежной пластины необходимо аккуратно зашпаклевать и заштукатурить все видимые дефекты потолка. Во многих современных квартирах в потолке уже имеется специальный крюк для установки потолочного светильника.

Теперь вы можете подвесить люстру к потолку, используя скобу или кольцо, предусмотренное конструкцией ее верхней части, однако перед тем, как совершить это, необходимо выполнить еще некоторые действия.

В зависимости от того, одна или две клавиши функционируют у выключателя в помещении (и, соответственно, два, либо три провода выходят из центра потолка) осуществляется соответствующая подготовка люстры к ее подключению к электрической сети вашей квартиры. Если посмотреть на верхнюю часть конструкции люстры, можно увидеть, что из нее также выходят провода — по одному проводу синего и по одному — коричневого цвета с каждой лампочки светильника. Рассмотрим особенности подключения люстры в обоих случаях.

Для правильного подключения люстры вам понадобится однополюсная индикаторная отвертка, пассатижи и винтовые клеммные зажимы — даже в случае установки двухклавишного выключателя достаточно будет 2-4 двухпроводных клемм и 1-2 трехпроводных клемм. Перед началом электротехнических работ необходимо отключить соответствующие автоматические выключатели в электрощитке, расположенном внутри квартиры, либо на лестничной клетке.

Если электропроводка в вашей квартире позволяет установить только одноклавишный выключатель с возможностью выключения всех лампочек люстры исключительно вместе, необходимо выполнить скрутку всех синих проводов люстры вместе с помощью пассатижей и зафиксировать их в двухпроводном клеммном зажиме (если лампочек в люстре много, лучше выполнить две скрутки и поместить их в трехпроводную клемму), затем аналогичным образом выполнить скрутку и фиксацию в клемме всех коричневых проводов люстры. Далее люстру можно повесить на крюк и соединить через клеммы все синие провода люстры с синим нулевым проводом, идущим из потолка, а все коричневые — с коричневым фазным проводом. В случае если провода, идущие из потолка, не имеют соответствующего цветового обозначения, необходимо проверить, какой из них является фазным, с помощью индикаторной отвертки. Для этого следует включить автоматический выключатель в электрощитке, перевести выключатель в помещении в положение «включено» и произвести непосредственный контакт кончика индикатора с металлическим концом провода в течение, минимум, пяти секунд, приложив большой палец к торцевой части отвертки. Если световая индикация горит, значит, данный провод находится под напряжением, и на нем, вновь отключив автоматический выключатель, нужно сделать соответствующую пометку. Данный провод после помещения люстры на потолочное крепление следует соединить со скруткой коричневых проводов люстры. Второй провод, соответственно, является нулевым, и подлежит соединению со скруткой синих проводов люстры. Подключение люстры завершено.

Немного сложнее происходит подключение люстры к электрической сети, если из потолка комнаты выходят три провода, а выключатель, регулирующий работу потолочного светильника, имеет две клавиши. В этом случае с помощью индикаторной отвертки необходимо найти на потолке комнаты два фазных провода, сделав на каждом пометки (например, L1 и L2), третий провод, соответственно, будет нулевым. При выполнении проверки крайне важно соблюдать требования безопасности и отключить автоматический выключатель немедленно, как только определены фазные провода. На верхней части конструкции люстры необходимо соединить все синие провода в одну скрутку и поместить их в один клеммный зажим (если лампочек много и скрутка чрезмерно толстая, можно разделить провода на две группы и выполнить две скрутки, поместив их в два соседних гнезда одной трехпроводной клеммы). Затем нужно сгруппировать лампочки, ориентируясь на то, какие из них должны загораться при нажатии на одну из клавиш выключателя, а какие — при нажатии на другую клавишу, в две группы. Коричневые провода одной группы лампочек нужно объединить в одну скрутку и поместить в один двухпроводной клеммный зажим, а коричневые провода другой группы — в другой клеммный зажим. Повесив люстру на крюк или иное потолочное крепление, необходимо соединить нулевой провод, идущий из центра потолка, со скруткой синих проводов люстры, поместив его в тот же клеммный зажим, а два фазных провода — соответственно с двумя скрутками коричневых проводов, закрепив их в соответствующих клеммах.

Еще раз напоминаем, что перед выполнением любых подключений необходимо обесточить электропроводку путем отключения соответствующего автоматического выключателя в электрощитке квартиры.