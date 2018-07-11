Потолочная плитка — особенности выбора и поклейки

Одним из весьма популярных, в том числе в силу экономических соображений, видов покрытий для потолка квартиры является потолочная плитка. За счет материала, из которого она изготовлена, плитка прекрасно клеится на различные основания, будь то дерево, гипс, бетон, кирпич или штукатурка. Давайте рассмотрим подробнее, из чего производится потолочная плитка, как подсчитать необходимое количество плиток для потолка конкретной комнаты и какие существуют способы поклейки плитки на поверхность потолка помещения.

По способу производства различают экструдированную, инжекционную и прессованную потолочную плитку. Экструдированная плитка — наиболее тонкая (толщиной не более 3 мм) и гладкая, изготавливается она из полистирольного экструдированного полотна методом прессования с последующим покрытием краской, либо специальной пленкой, что придает ей водоотталкивающие свойства и позволяет использовать такую плитку в том числе в помещениях санузлов. Инжекционная плитка, наоборот, весьма толстая (ее толщина порой достигает 14 мм), производство ее связано со спеканием сырья из пенополисторола. Прессованная потолочная плитка (также ее называют штампованной) имеет толщину 6-8 мм, изготавливается на основе блоков пенополистирола и является наиболее доступным по цене вариантом плитки.

При выборе потолочной плитки необходимо тщательно проверять ее качество, в частности, прочность (цельные крепкие края без следов крошки и осыпающихся элементов, если вы возьмете плитку за угол и слегка встряхнете, плитка хорошего качества не будет ломаться и деформироваться), правильность формы с точки зрения геометрии (прямые углы и равные стороны квадрата, либо попарно равные стороны прямоугольника), четкие углы плитки без скруглений и помятостей, ровный и четкий рисунок и рельеф.

После того, как вы выбрали конкретный вид потолочной плитки, важно заранее произвести расчет, сколько плиток выбранного размера необходимо приобрести для конкретного помещения. Для этого лучше всего выполнить чертеж потолка и очень точно нарисовать на нем плитки, размещая их от центра потолка к краям и соблюдая пропорции. Разметив всю поверхность потолка, соответственно, целыми квадратами или прямоугольниками, следует оценить размер пустых промежутков, оставшихся между крайними рядами плитки и стыком потолка и стен. Если ширина промежутка составляет менее половины длины плитки, то одну плитку можно будет использовать для размещения в двух рядах, если более половины — то для покрытия каждого промежутка необходимо будет предусмотреть также по целой плитке. Кроме того, во избежание проблем при случайной поломке или искривлению некоторых плиток, рекомендуется приобретать на 10-15% больше плиток, чем рассчитано в чертеже.

Перед оклеиванием поверхность потолка необходимо соответствующим образом подготовить, обезжирив и удалив все загрязнения. Не лишним будет выровнять потолок, а в случае его отделки фанерой, либо листами ДСП — покрыть грунтовкой. Если на потолке есть побелка — лучше всего смочить ее водой с помощью кисти, выждать около 20 минут, а затем лентами срезать с поверхности потолка посредством шпателя.

Для поклейки потолочной плитки существуют специальные клеи, но можно также использовать и традиционные — ПВА на водной основе для любителей экологичности во всем, либо знакомый каждому универсальный клей «Момент». Подойдут также и жидкие гвозди этой марки. Одно из важных ее достоинств — высокая скорость сцепления с основанием, благодаря чему плитку не нужно будет поддерживать после приклеивания к потолку. Наносить клей на поверхность плитки следует точечно, так как ее вес минимален и этого будет вполне достаточно для прочной фиксации плитки на поверхности потолка.

Традиционным способом поклейки потолочной плитки является путь «от центра — к краям», хотя бывают и исключения, особенно в помещениях неправильной формы. Обычно работа начинается от потолочного светильника, если он есть, либо от центра помещения. Для предварительной разметки потолка вам понадобится нитки и простой карандаш. Две нитки необходимо натянуть из угла в угол комнаты по диагонали, отметив на потолке точку их пересечения — это и будет центр потолка. Чаще всего, потолочная люстра, либо провода, предусмотренные для ее подключения, находятся именно в этом месте. Если же светильник находится не по центру помещения, лучше будет клеить плитку от точки его расположения, чтобы потолок выглядел аккуратно. Итак, отметив центр потолка, либо место крепления потолочного светильника, следует провести через данную точку две линии параллельно стенам помещения и перпендикулярно друг другу, а также линии, совпадающие с нитями, натянутыми по диагонали на первом этапе разметки. Первые четыре плитки необходимо приклеить так, чтобы их углы совпадали с отмеченным центром потолка (либо точкой крепления потолочной люстры).

Если потолочный светильник предусмотрен в данной помещении, важно заранее изучить размер и форму декоративной розетки люстры и подрезать углы плитки таким образом, чтобы они оставляли место для крепежа люстры, но в дальнейшем оказались закрыты розеткой. Также крайне важно обеспечить максимально ровное расположение первых рядов потолочной плитки, тогда и все остальные ряды будут ровными и потолок будет визуально привлекательным. Плитки необходимо клеить вплотную друг к другу, не допуская зазоров. Для того, чтобы поместить части плиток в промежуток между крайним целым рядом и стеной, необходимо сначала приложить плитку к потолку, отметить и аккуратно отрезать нужную часть, и только затем уже наносить клей и фиксировать плитку на поверхности потолка. Разрезать плитку лучше всего строительным ножом, положив ее на твердую ровную поверхность, застеленную листом гофрокартона — он позволяет сохранить лезвие заточенным, а надрез — тонким и ровным. Промежутки от края плитки до стыка потолка и стен шириной менее 1,5 см можно будет легко скрыть с помощью потолочного плинтуса.

В небольших, узких помещениях разметка потолка может быть иной — как правило, в таком случае за точку отсчета принимается один из двух углов, примыкающих к стене напротив входа, чаще всего — тот, что наиболее заметен при входе в комнату. От данного угла плитка клеится по направлению к центру комнаты.

Уход за потолочным покрытием в виде плитки зависит от ее вида — ее можно очищать пылесосом, либо сухой тканью, с небольшими грязными участками поможет справиться старый добрый ластик. Ламинированную плитку можно также мыть влажной губкой с добавлением мыла.